Lager- och Logistikansvarig
Var med och driv vårt lager och logistikflöde framåt!
Vi fortsätter att växa med ökade volymer och bredare sortiment. Nu söker vi en lager- och logistikansvarig som vill vara med och driva utvecklingen av vårt lager samt logistikflöde.
Thai Fong är en ledande aktör inom asiatiska livsmedel i Sverige. Vi importerar och distribuerar högkvalitativa produkter från Sydostasien samt Östasien. Kundbasen består av restauranger och grossister inom foodservice, etniska butiker samt dagligvaruhandeln. Hos oss förenas passionen för mat med hög kvalitet och stark gemenskap. Vi är ett familjärt företag där engagemang och samarbete driver oss framåt.
Mer om rollen
Som lager- och logistikansvarig hos Thai Fong får du en central roll i vår fortsatta tillväxtresa. Du ansvarar för lager och logistik i det dagliga arbetet. Du säkerställer effektiva samt hållbara processer genom tydlig struktur och planering. Ditt fokus ligger på att utveckla arbetsflöden, skapa struktur och leda teamet. Du gör det på ett sätt som skapar engagemang, trivsel och goda resultat.
Du arbetar nära inköp och ledning för att säkerställa ett smidigt helhetsflöde, från inleverans till utgående transport. Det här är en roll för dig som trivs i en växande verksamhet, där du får kombinera operativt arbete med att effektivisera rutiner och processer.
Dina ansvarsområdenAnsvara för den dagliga driften samt planeringen av lager och logistik.
Leda och motivera teamet. Säkerställa effektiva och hållbara arbetsflöden.
Samordna transporter. Säkerställa att leveranser sker i tid och enligt gällande krav.
Utveckla samt följa upp rutiner, processer och nyckeltal. Bidra till ökad struktur och kvalitet.
Bidra till ett nära samarbete mellan lager, inköp och ledning för ett smidigt helhetsflöde.
För att lyckas i rollen
Vi söker en engagerad, driven och strukturerad person. Du trivs med att skapa ordning, effektivitet och engagemang i vardagen. Med en naturlig förmåga för god planering och tydlig kommunikation leder du teamet. Du är lösningsorienterad, handlingskraftig och har lätt för att se både detaljer samt helheten i verksamheten.
Du arbetar metodiskt och trivs i ett högt tempo. Med tydliga prioriteringar skapar du struktur för teamet. För dig är det självklart att driva förbättringar och bidra till en kultur där ansvarstagande samt laganda är en stor del.
Vi erbjuder digEn nyckelroll i ett växande företag med stor påverkan inom lager och logistik.
En arbetsplats där din insats gör skillnad och du får möjlighet att utveckla processer.
Ett engagerat och familjärt team med stort kunnande inom asiatiska livsmedel.
En dynamisk arbetsmiljö där du får kombinera ledarskap med operativt arbete.
Möjlighet att växa tillsammans med företaget i takt med vår expansion.
Vi söker dig somHar erfarenhet av lager och logistikarbete i en ledande roll.
Har god vana av digitala lagersystem och grundläggande övriga IT-kunskaper.
Har goda kunskaper i svenska samt engelska, både tal och skrift.
Har B-körkort samt truckkort A/B och är en skicklig truckförare.
Är van att arbeta strukturerat i ett högt tempo och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Meriterande
Utbildning inom lager och logistik.
Erfarenhet av Business Central eller Tasklet.
Erfarenhet av att köra skjutstativtruck.
Erfarenhet av lager och logistikarbete inom livsmedelsbranschen.
Erfarenhet av att strukturera samt utveckla lager och logistikprocesser i en växande verksamhet.
Mer om Thai Fong
Thai Fong har i över 20 år importerat och distribuerat asiatiska livsmedel i Sverige. Företaget har vuxit stadigt och har idag cirka 30 anställda. Verksamheten bedrivs och utgår från Arlandastad, där huvudkontor, lager samt en egen butik är belägna. Härifrån säkerställs snabba leveranser till kunder över hela landet.
Sortimentet omfattar ett brett urval av autentiska asiatiska livsmedel. Allt från basvaror som ris, nudlar och soja till färska grönsaker, fisk, skaldjur, snacks samt godis. Kunderna består av restauranger, grossister, foodservice, etniska butiker och dagligvaruhandeln.
Thai Fong samarbetar med ledande leverantörer för att garantera hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. Företaget präglas av en familjär och engagerad kultur där passionen för mat samt nära samarbeten är centrala värden. Med djup produktkunskap och lång erfarenhet levererar Thai Fong förstklassiga produkter samt personlig service. Läs gärna mer om Thai Fong: www.thaifong.se
