Lager- och leveranspersonal till Växtinredningsföretag
2025-09-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ambius AB i Västerås
, Örebro
, Stockholm
, Linköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
På Ambius drivs vi av passion för våra medarbetare och kunder som självklart står i centrum för hela vår verksamhet. Vi jobbar alla mot vår gemensamma vision och med våra värdeord, service, relationer, teamwork och ansvar. Ambius hyr ut och levererar växter och växtinredning med tillhörande service och med målsättningen att skapa en kreativ och produktiv arbetsmiljö genom ökat välbefinnande för kundernas medarbetare. Ambius är en del av Rentokil Initial - ett av världens största serviceföretag med över 58 000 medarbetare i fler än 60 länder runtom i världen. Utöver Ambius består Rentokil Initial av ett antal olika bolag inom bland annat skadedjurskontroll. I Sverige är vi totalt ca 450 medarbetare, och på Ambius ca 100 medarbetare. Ambius har kontor i Växjö, Linköping, Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro och Stockholm.
Den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra medarbetare. Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Du kommer bli en del av ett härligt team!
Vad vi erbjuder dig
ett härligt gäng kollegor att arbeta med
kollektivavtal och även tjänstepension, föräldralön och försäkringar
friskvårdsbidrag
årlig kick-off
möjligheter att växa i en internationell organisation
personlig utveckling
Om rollen
Arbetet som leveranspersonal är självständigt, agilt och omväxlande. Du kommer att ansvara för leveranser av växtinredning till våra kunder. I arbetet ingår även att ta ansvar för våra lagerytor och det är en fördel om du har truckkort. Vi utför en del installationer där vi monterar saker på väggar och i tak så du behöver vara en händig person som gillar att hitta lösningar på utmaningar som uppstår i vår vardag. Vi utför även en del arbete på skylift och på stegar.
Du blir en del av vårt leveransteam i region MID som täcker ett geografiskt område kring Västerås och Örebro men också i Värmland och Dalarna. Det händer också att vi stöttar våra kollegor i andra delar av landet vid behov.
Tjänsten är på heltid, 40 timmar/vecka och arbetstid kl. 7-16. Det kan hända att tiderna behöver justeras vid tillfällen. Lön enligt kollektivavtal. Du kommer utgå från vårt kontor i Västerås.
Kravspecifikation
Vi ser att du är en person som är serviceminded och brinner för service till våra kunder då interaktion med våra kunder är en naturlig del av våra leveranser. Det är en fördel om du har intresse för växter och inredning. Du är en naturlig problemlösare och gillar när det händer mycket. Du har tidigare erfarenhet av yrken inom lager och logistik eller som vaktmästare/handyman. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa förtroende hos våra kunder. Du är representativ, energisk, glad och utåtriktad gentemot både kollegor och kunder.
En del av arbetsuppgifterna kan vara fysiskt krävande och det är därför viktigt att du är vid god fysisk hälsa.
För tjänsten gäller att du har B-körkort samt god körvana. Du är van att arbeta med digitala hjälpmedel som appar och system i telefon, surfplatta eller en dator.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Då Engelska är vårt koncernspråk är det meriterande med goda kunskaper även i det språket.
Vi erbjuder möjligheten till en provdag där du följer med en kollega för en dag innan du tackar ja till en anställning hos oss. Lön för dagen utgår om du väljer att bli en del av vårt team!
Ytterligare information
Urval sker löpande så skicka gärna in din skriftliga ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-10-12.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ambius kontrollerar alltid belastningsregister före anställning.
Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekrytering/bemanning .
