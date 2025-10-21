Lager/inventeringsansvarig till Ludvika
2025-10-21
Om rollen:
Som Warehouse Keeper ansvarar du för att säkerställa korrekta lagersaldon, leda inventeringsarbete och stödja produktionen med tillgång till rätt material i rätt tid. Rollen kräver noggrannhet, systemvana och förståelse för materialflöden i en industriell miljö med krav på kvalitet och spårbarhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontrollera, uppdatera och följa upp lagersaldo i affärs-/lagersystem.
Utföra cykelinventeringar samt leda och delta i hel-/delsinventeringar.
Arbeta systematiskt för att förebygga och rätta avvikelser i lagersaldot.
Hantera material in/ut ur produktion enligt fastlagda rutiner.
Säkerställa att artiklar är korrekt märkta och lagrade enligt FIFO eller annan princip.
Registrera mottag, inleverans och utleverans med hög noggrannhet.
Samarbeta tätt med planering, inköp, beredning, kvalitetsavdelning samt lager och produktionspersonal.
Bidra till förbättringar inom lagerstruktur, flöde, processer och rutiner.
Du som söker:
För att passa i denna rollen ser vi att du har erfarenhet av lagerarbete i industriell tillverkning.
Vana vid inventering och lageruppföljning i affärssystem (t.ex. Monitor, Pyramid, SAP).
God systemförståelse och kunskap om artikelstruktur och materialhantering.
Förståelse för spårbarhet, batchhantering och kvalitetskrav.
God svenska i tal och skrift, grundläggande engelska.
Noggrann, strukturerad och självgående.
Ansvarstagande med känsla för ordning och reda.
Kommunikativ och samarbetsinriktad.
Modig och drivande.
Lösningsorienterad och van att ta egna initiativ.
Om vår samarbetskund
I Ludvika finns en ledande aktör inom energiteknik som fokuserar på att utveckla och producera avancerade lösningar för högspänd likström (HVDC) och kraftkvalitet. Företaget är känt för sin innovativa teknik och sitt engagemang för en hållbar energiframtid. Med över 3,500 anställda i Ludvika och en stark global närvaro, erbjuder de spännande karriärmöjligheter och en dynamisk arbetsmiljö. Deras produkter spelar en avgörande roll i att möjliggöra storskalig överföring av elektricitet och förbättra stabiliteten i elnät världen över
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (8-17)
Ort: Ludvika
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Ersättning
