Laborant till Spektroavdelningen på SGS, Linköping
SGS Analytics Sweden AB / Laborantjobb / Linköping Visa alla laborantjobb i Linköping
2026-01-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SGS Analytics Sweden AB i Linköping
, Jönköping
, Karlstad
, Håbo
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en grupp med god teamkänsla och bra stöttning från avdelningschef och kollegor? Brinner du för att arbeta för en bättre miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle? Då kan tjänsten som Laborant på Spektro vara något för dig!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
På Spektroavdelningen arbetar idag cirka 12 laboranter med analyser som bland annat totalhalter av kväve och fosfor, närsalter, TOC och fenol/cyanider. Vi analyserar en stor variation av prover varje dag enligt standardiserade metoder och med olika analystekniker såsom bland annat spektrofotometri.
Du kommer att få arbeta med engagerade kollegor som har roligt tillsammans och gruppen har god teamkänsla. Vi arbetar enligt LEAN och med ständiga förbättringar inom verksamheten, både vad gäller produktivitet, kvalitet och trivsel för personalen.Profil
Du arbetar bra både i grupp och självständigt. Du visar intresse och förståelse för andra människor. Du har god förmåga att fatta beslut och att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du kan ta egna initiativ och aktivt hitta förbättringsutveckling i ditt arbete. Du har god förmåga att följa instruktioner och att arbeta utifrån verksamhetens riktlinjer. Du är lugn som person och arbeta strukturerat och effektivt även vid högre arbetsbelastning. Du har god förmåga att planera och strukturera upp ditt arbete och trivs att jobba med uppsatta tidsramar. Du har god självinsikt och kan hantera konstruktiv kritik. Du tycker det är viktigt att möta kundens krav och behov och är kvalitetsmedveten i ditt arbete.Kvalifikationer
• Gymnasiekompetens
• Officepaketet och IT-vana
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift eftersom våra säkerhetsföreskrifter är skrivna på svenska
Meriterande
• Naturvetenskaplig gymnasiekompetens
• Högskoleutbildning inom naturvetenskapligt område
• Lean
• Engelska tal och skrift
• Arbetslivserfarenhet från laboratorieverksamhet, industri, produktion, lager eller motsvarande
Vårt erbjudande
På SGS kommer du att arbeta tillsammans med hängivna, kompetenta och engagerade kollegor med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi arbetar utifrån LEAN-konceptet vilket gör att vi har korta beslutsvägar och ett starkt förändringsdriv i alla delar av organisationen.
Vill du vara med och skapa "A better, safer and more interconnected world"? På SGS gör vi skillnad på riktigt! SGS medverkar till en förbättrad miljösituation och till ett långsiktigt hållbart samhälle. Välkommen till en organisation som bidrar till en hälsosammare värld!
Hur och när?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SGS tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Kontaktperson för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:zana.vranjes@sgs.com
Välkommen med din ansökan, innehållande en kort beskrivning av dig själv på svenska, varför du söker tjänsten samt ett CV, senast den 15:e februari. Vi kommer att hålla löpande intervjuer under ansökningsperioden. Du ansöker genom att trycka på knappen "ansök" nedan.
SGS är världsledande inom TIC-sektorn (test, inspektion och certifiering) och har över 98 000 medarbetare runt om i världen. SGS finns inom 11 branscher och i hela leveranskedjorna genom att tillhandahålla specialiserade affärslösningar som förbättrar kvalitet, säkerhet och produktivitet samt minskar risker. Vårt nätverk på över 2 650 kontor och laboratorier hjälper kunder att navigera i en alltmer reglerad värld genom att erbjuda lokal expertis på global nivå.
I Norden finns vi i Danmark, Norge, Sverige och Finland med huvudkontor i Linköping, där de flesta övergripande nordiska funktionerna är stationerade. Vi verkar inom 5 affärsområden: Health and Nutrition, Industry and Environment, Connectivity and Products, Natural Resources och Business Assurance.
SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad, Nymölla och Umeå. Våra största affärsområden är Industries and Enviromental (I&E) och Health and Nutrition (H&N). Vi är ackrediterade enligt (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SGS Analytics Sweden AB
(org.nr 556152-0916), https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden Arbetsplats
SGS Kontakt
Avdelningschef Spektro
Zana Vranjes zana.vranjes@sgs.com Jobbnummer
9700839