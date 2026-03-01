Kyrkomusiker (75% el. 100%)
Danmark-Funbo Församling / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Uppsala Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Uppsala
2026-03-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danmark-Funbo Församling i Uppsala
Vår församling i Uppsala vill satsa på musik! Om du vill arbeta med människor och musik, och har intresse för både nya och äldre tongångar, tror vi du har mycket att bidra med i vårt arbetslag.
Du blir en av tre musiker som arbetar för att berika och fördjupa församlingens liv. Som ett av kyrkans språk bidrar musiken till att sprida evangelium och nå in i människors hjärtan. Mötet med människor i olika åldrar vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är därför särskilt viktigt. Här behövs du med dina erfarenheter och kunskaper. Församlingen vill vara öppen och inbjudande. Du blir en av nyckelpersonerna i att bygga en gemenskap där vi bär och delar tro och liv tillsammans.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att spela på begravningar under veckorna, vigslar och dop på lördagar och gudstjänster på söndagar enligt uppgjort schema. I tjänsten ingår också andakter på äldreboenden. För närvarande leder våra andra musiker två blandade vuxenkörer, en "våga sjunga"-kör, en familjekör och två barnkörer.
Tjänsten kräver körkort och tillgång till bil.
Om Danmark-Funbo församling i Uppsala
Församlingen har tre kyrkor, i Sävja, Danmark och Funbo. Sävja kyrka byggdes på 80-talet då en ny stadsdel växte fram i södra Uppsala. I Sävja kyrka samverkar församlingen med EFS. De andra två kyrkorna är medeltida och ligger en bit österut. Du kommer att tjänstgöra i alla tre.Publiceringsdatum2026-03-01Övrig information
Tillträdesdag enligt överenskommelse.
Vi intervjuar löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: danmark-funbo.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danmark-Funbo församling
(org.nr 252004-2348)
Carl Von Linnés Väg 2 (visa karta
)
757 56 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Danmark-Funbo Församling Kontakt
Organist
Inger Knecht 018-418 10 08 Jobbnummer
9769538