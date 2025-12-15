Kyrkogårdsarbetare - Säsong
Södertälje pastorat, Kyrkogårdsförvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Södertälje Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Södertälje
2025-12-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje pastorat, Kyrkogårdsförvaltningen i Södertälje
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Kyrkogårdsförvaltningen i Södertälje pastorat ansvarar för skötsel och underhåll av pastoratets kyrkogårdar och begravningsplatser.
Vi söker nu medarbetare som vill jobba lång eller kort säsong hos oss. Vi lägger mycket fokus på vi-känsla och samarbete, där vi löser alla förekommande arbetsuppgifter tillsammans. Vi värnar en god arbetsmiljö och förespråkar i hög grad användning av maskiner i det dagliga arbetet. Bemötande och respekt är viktiga ledord i arbetet på en kyrkogård där man möter många människor, som ofta befinner sig i en utsatt situation. Publiceringsdatum2025-12-15Beskrivning
Kyrkogårdsförvaltningens största fokus ligger på att ge den bästa servicen till kyrkogårdens besökare. Du som söker ska gilla att arbeta utomhus i alla väder och vara beredd på omprioriteringar i samband med väderförhållanden. Du kommer att arbeta i arbetslag som har ett område som huvudansvar men kan även komma att hjälpa till på andra områden.
Vi räknar med att du är en god representant för kyrkogårdsförvaltningen, vilket ställer krav på ett professionellt bemötande gentemot dina medarbetare och besökare till kyrkogårdarna.Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av trädgårdsskötsel såsom gräsklippning, ogräsbekämpning, bevattning, plantering, häckklippning mm. En del lokalvård kan också ingå i arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas ut av gruppens Lagbas utifrån den långsiktiga planeringen.
Kvalifikationer och krav
Goda kunskaper i tal och skrift i det svenska språket. B-körkort, meriterande med högre behörighet. Utbildning inom trädgårdsskötsel motsvarande gymnasial nivå eller högskola. Praktisk erfarenhet inom kyrkogårdsskötsel, begravningsverksamhet eller park/mark- och anläggningsarbete. God maskinvana och erfarenhet av arbete med trädgårdsmaskiner. Bra fysik och god hälsa. Van att använda mobil som ett arbetsverktyg Meriterande med erfarenhet av att köra med släpvagn. Bidra med god arbetsmoral och samarbete med arbetskollegor. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Arbetsperiod
Lång säsong är från 23 mars till 27 november Kort säsong är från 1 juni till 31 augustiErsättning
Avtalsenlig enligt Kommunals avtal.
Lägsta lön 26 822 kr.
Vi erbjuder dessutom
- en arbetsgivare med fokus på god arbetsmiljö och säkerhet
- en arbetsgivare som aktivt arbetar med utveckling och gillar nytänkande
- en arbetsgivare som har friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
- ett varierande arbete i en spännande miljö
Arbetstider
- Arbetstider är måndag - fredag kl. 07:00 - 16:00
- Helgtjänstgöring på AllhelgonahelgenÖvrig information
- Ange i ansökan vilken period du är intresserad av.
- Intervjuer sker under hela ansökningsperioden.
- Utdrag från brottsregistret kommer att begäras ut.
- Förstaårsarbetare som anställs över lång säsong kommer att erbjudas 5 månader med möjlighet till förlängning. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Pastorat
(org.nr 252003-0707) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje pastorat, Kyrkogårdsförvaltningen Kontakt
Liv Jansson 08-55091363 Jobbnummer
9645682