Kvalitetsvårdare Till Kicks Lager - Rosersberg

Om tjänsten Arbetsuppgifter
Som kvalitetsvårdare arbetar är din huvudsyssla operativt lagerarbete på KICKS i Rosersberg. Men du ingår också i ett team med andra kvalitetsvårdare som tillsammans har ansvar för att kvaliteten i verksamheten upprätthålls. Du kommer ha en roll i att säkerställa att kvalitetsarbetet är på topp och verksamheten kan drivas på bästa sätt. Du fungerar som en kontaktpunkt vid IT relaterade störningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som kvalitetsvårdare kommer att vara:
Systemövervakning: du har en överblick över de system som används och arbetar för att säkerställa att de fungerar korrekt.
Lagerstruktur och märkning: Skapa och underhålla platser, zoner och etiketter i lagret.
Operativ kvalitetskontroll: Du säkerställer att säkerhetsregler och arbetsrutiner följs, Du genomför för även kvalitetskontroller på de olika avdelningarna.
Inventering och lageroptimering: Du ansvarar för genomförande och uppföljning av inventeringar samt hanterar trasiga och utgångna artiklar samt kassation.
Kommunikation och samarbete: Du är aktiv i incidenthantering samt informerar om driftproblem, Du har även en tät dialog med andra medarbetare för att identifiera och genomföra förbättringsarbete.
Dokumentation och kompetensöverföring: Du dokumenterar nya processer och rutiner samt ser till arbetsinstruktioner är uppdaterade och lättillgängliga. Du säkerställer att alla nya medarbetare får korrekt och aktuell upplärning.
Vidare så samarbetar du med flera delar av organisationen för att säkerställa att fokus på kvalitet är stort och att kvalitetsarbetet fungerar på bästa möjliga sätt i verksamheten.
Arbetstider: Arbetet innebär dag-, kvälls- och helgarbete. För att kunna vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta under alla dessa arbetstider.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse
Adress till arbetsplats: Kromgatan 11, 195 72 Rosersberg
Om KICKS
KICKS är Nordens ledande skönhetsaktör och är en del av Matas Group A/S. KICKS erbjuder ett holistiskt skönhetskoncept med makeup, doft, hudvård och hårvård. Med professionella skönhetsexperter och en unik omnikanal-modell erbjuder KICKS personlig service, vägledning och inspiration. KICKS har ca 230 butiker i Sverige, Norge och Finland samt e-handel på varje marknad.
Vårt syfte inom Matas Group är att vi ska skapa förutsättningar för "beautiful lives". För oss handlar "beautiful" om mycket mer än bara utseende; det omfattar välmående, glädje, frihet, identitet, personlig utveckling och gemenskap. Vi önskar bygga livslånga relationer med våra kunder och vill vara relevanta och till nytta varje dag. Result, Relations & you är värderingar som präglar vårt arbete och allt vi gör. På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter.
Krav och egenskaperKrav Tekniskt intresserad
Meriterande Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Tidigare erfarenhet i en roll som kvalitetsvårdare eller liknande
Egenskaper
För att trivas i rollen som kvalitetsvårdare ser vi att du är en nyfiken och lösningsorienterad person. Du drivs av att lära dig mer om flödena och systemen inom verksamhet och denna kunskapen använder du för att föreslå förbättringar och hjälpa dina medarbetare. Du är stresstålig och kan hantera situationer i verksamheten under tidspress för att produktionen skall flyta på. Vidare så ser vi att du är kommunikativ och kan få med dig medarbetare med coaching och information kring vikten av kvalitet. Du har en förmåga att se helheten och hur flöden och system hänger ihop för att kunna förbättra processen.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön och förmånerLön: Enligt kollektiv avtal + ansvarstillägg
Förmåner:
Personalrabatt
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Tjänstepension
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få genomföra AI-intervju med Hubert. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Kicks själva över processen.
