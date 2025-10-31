Kvalitetschef sökes på deltid till Uppsala!
2025-10-31
Vårt uppdrag:
Nu söker vi en konsult inom kvalitetssäkring för kunds räkning. Vår kund har sin verksamhet i Uppsala och verkar inom läkemedelsbranschen. Man behöver nu ta in en konsult på deltid 60% med omgående start.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med:
• Kvalitetssäkring av produkter, råvaror, media och tillverkningsprocesser.
• Ansvarig för releaseprocess, dokument- och ändringskontroll, utbildning samt märkningsprocesser.
• Ansvara för det operativa teamet, inkl. resursplanering och prioritering av arbetsuppgifter.
• Säkerställa att det finns tydliga, skriftliga rutiner i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter.
• Hantera och följa upp avvikelser/ förändringar.
• Granska och godkänna relevant dokumentation kopplad till kvalitetssystemet.
• Arbeta enligt föreskrifter, standarder och krav för de marknader där produkterna distribueras.Bakgrund
För att lyckas i rollen ska du ha arbetat med kvalitetssäkring i minst 3år i en ledande position, gärna inom läkemedelsbranschen. Förutom svenska har du mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Helena Elvin Guillemain helena.elvin@avanzera.se 08-545 28 305
