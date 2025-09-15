Kurator till Ekensbergsskolan, Solna stad
2025-09-15
Ekensbergsskolan är en liten välfungerande skola med ca 400 elever från förskoleklass till och med åk 6.
Skolan är trevligt byggd med sin runda huskropp och med klassrum som löper ut från en stor ljushall i mitten. Det gör att det är lätt att se alla barn och vuxna under skoldagen. Berget med sin ekskog, som skolan ligger på, bjuder på en stimulerande utemiljö. Skolan jobbar digitalt i stor utsträckning. Alla elever åk 1-3 har egen Ipad, förskoleklass är utrustad med halvklassutrustning och åk 4-6 har egna datorer. Måluppfyllelsen är hög bland eleverna och vi har ett aktivt och välfungerande arbete med värdegrund och etik.
Vårt erbjudande
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
- Ett meningsfullt arbete.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
- Friskvårdsbidrag samt andra förmåner.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- har socionomexamen eller likvärdig utbildning
- är väl förtrogen med och insatt i skolans arbete
- är rutinerad inom kvalitetsarbete och dokumentation
- är van vid att samtala med både barn och vuxna, och har erfarenhet av svåra samtal med vårdnadshavare och andra berörda
- har erfarenhet av arbete med elever i alla åldrar men speciellt de i grundskola F-6
- har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- är förtrogen med skolans läroplan
- har goda datakunskaper
- har goda kunskaper om likabehandlings-/värdegrundsarbete.
Som person är du empatisk och kan sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Du är lugn och kontrollerad i stressade situationer och kan bibehålla ett realistiskt perspektiv där du fokuserar på rätt saker. Vi söker dig som är strukturerad, kan väga samman komplex information och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. En viktig egenskap är att vara driven och initiativrik. Du kan lägga upp din arbetsdag med elevers och personals bästa i åtanke.
Vad innebär arbetet?
Som skolkurator arbetar du både på organisationsnivå, gruppnivå och med enskilda elever. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att tillsammans med den pedagogiska personalen arbeta förebyggande och främjande för att stärka individer och grupper samt att ge råd och stöd till elever och deras föräldrar. Vid behov kan du även handleda och stötta pedagoger i frågor som handlar om elevernas sociala situation. Du kommer att vara ett stöd för lärare i svåra samtal och kontakter med vårdnadshavare
I skolornas elevhälsoteam, där du har speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och rektor som dina närmaste samarbetspartners står du för den psykosociala kompetensen och sköter dokumentationen. Tillsammans arbetar ni stödjande och förebyggande riktat mot skolans arbetslag.
I arbetsuppgifterna ingår vid sidan av samtal med elever och föräldrar ett hälsofrämjande och trygghetsskapande värdegrundsarbete i skolan där du är delaktig i arbetet med vår plan mot kränkande behandling och diskriminering. I dina arbetsuppgifter ingår en årlig uppdatering av den nämnda planen. I händelse av kränkningar och trakasserier ansvarar du, tillsammans med en utsedd personalgrupp, för det förebyggande och utredande arbetet samt uppföljningsarbete och dokumentation. Du är kontakten mot externa samarbetspartners som t.ex. socialtjänst och BUP. Du kommer även att ha traditionella kuratorsuppgifter.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst 100% med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Kristina Bergström (Ekensbergsskolan) på kristina.bergström@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 30 september 2025. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
