Kundtjänstmearbetare inom solenergi
2026-03-21
Kundtjänstmedarbetare inom solenergi
Vi växer starkt och behöver anställa en koordinator som vill vara med och bygga framtidens energilösningar hos oss på SolVind&Watt Är du en erfaren kundtjänstmedarbetare eller i början av din karriär? Då vill få kontakt med dig.
Om jobbet
Vägleda privatpersoner och företag genom installationsprocessen, från avtal till färdig anläggning
Hantera nödvändiga tillstånd, nätanmälningar till nätägare och ansökan om grönt avdrag.
Löpande kundkontakt och säkerställa en professionell kundupplevelse
Arbetet innebär daglig kundkontakt via telefon, administrativ hantering samt teknisk felsökning kopplad till solcellsanläggningar och energisystem.
Har du....
Teknisk förståelse och vill arbeta lösningsorienterat i en roll där struktur och kundfokus är avgörande.
Har god förståelse för solcellsanläggningars tekniska samband
Trivs med felsökning och föreslå lösningar
Flexibel strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Kommunicerar tydligt och professionellt med både kunder och kollegor
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett
växande och framtidsinriktat företag
Stark Teamkänsla där vi
tillsammans gör våra kunder nöjda
Spännande projekt inom förnybar
energi och smarta elinstallationer
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och
en kort presentation till stadigh@solvindwatt.se
så snart som möjligt.
Urval sker löpande. Märk ansökan "kundtjänst" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
mail
E-post: stadigh@solvindwatt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SVW Sverige AB
(org.nr 559488-7159), https://www.solvindwatt.se
Fosievägen 6 (visa karta
)
214 31 MALMÖ Jobbnummer
9811667