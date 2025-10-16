Koordinator/team ledare Fejax Allservice
2025-10-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Är du vår nya koordinator/team ledare?
Fejax växer - och nu söker vi en engagerad och ansvarstagande koordinator/team ledare som vill bli en viktig del av vårt team!
Vi letar efter dig som vill kombinera praktiskt arbete inom lokalvård med administrativa och kundnära uppgifter som kundbesök, städkontroller och offertbesök. Du är med andra ord en ovärderlig kollega som får allt att flyta - både ute på fältet och bakom kulisserna.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är nogrann, lösningsorienterad och duktig på att skapa goda relationer med både kollegor och kunder
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av lokalvård (mycket meriterande)
Goda ledaregenskaper (att ha haft en liknade tjänst tidigare är ett plus)
Flexibilitet och förmåga att anpassa dig efter kundernas behov
Administrativ förmåga samt kunskaper i Word och Excel
Tillgänglig för att börja arbetsdagen kl. 06.30
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Tjänsten:
Detta är en varierad och ansvarsfull roll med stora möjligheter att växa tillsammans med oss. Hos Fejax får du vara en del av ett familjärt företag där vi värdesätter kvalitet, omtanke och laganda.
Skicka din ansökan till:desiree.fejax@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Observera att vi endast tar emot ansökningar via mejl - vänligen lämna inte in din ansökan personligen på kontoret.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: desiree.fejax@gmail.com
Bergsbrunnagatan 7
)
