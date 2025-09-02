Kooperativet Rälsen söker en personlig assistent
2025-09-02
Kooperativet Rälsen är en ekonomisk förening som grundades år 2000 och har sin bas i Klippan. Vår verksamhet präglas av ett starkt engagemang för att möta våra medlemmars behov. Vi är stolta över att kunna erbjuda personlig assistans av hög kvalitet i en trivsam miljö. Verksamheten bedrivs i en villa som ägs av kooperativet, där vi för närvarande ger stöd till två kvinnor med rätt till personlig assistans.
Vi söker en personlig assistent på 80% till vårt team, med start så snart som möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning som eventuellt inleds med provanställning.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som personlig assistent hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med våra assistansberättigade för att ge stöd i deras vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Hjälp med daglig livsföring och personlig hygien.
Matlagning och andra hushållssysslor.
Trädgårdsarbete och enklare underhåll i hemmet.
Inköp och att följa med på olika utflykter och aktiviteter.
Arbetstider:
Arbetspassen varierar och är förlagda över veckans alla dagar, huvudsakligen mellan 08:00 -22 eller 08:00 - 09:00 (inklusive sovande jour). Helgarbete sker varannan vecka. Totalt arbetar vi i genomsnitt 9 arbetspass på 4 veckor.
Om dig som söker
Vi söker dig som är:
Trygg i dig själv: Du har en stabil personlighet och är van vid att ta egna initiativ.
Ansvarsfull och engagerad: Du har ett genuint intresse för att hjälpa andra och har en aktiv och positiv inställning till livet.
Tidigare erfarenhet från omsorg, service eller pedagogiskt arbete är meriterande, men störst vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav då bilkörning ingår i tjänsten.
För att arbeta som personlig assistent krävs att du har fyllt 18 år.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö där du gör verklig skillnad i människors liv.
En trygg och inkluderande arbetsplats där vi värdesätter samarbete och respekt.Så ansöker du
Tycker du att detta låter som ett jobb för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Berätta kort om dig själv i ett mejl och bifoga ditt CV.
Varmt välkommen till Kooperativet Rälsen - tillsammans skapar vi trygghet och livskvalitet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: ekonomiralsen@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rälsen, Ekonomisk Fören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet Rälsen Kontakt
Verksamhetschef
Filip Andersson ekonomiralsen@outlook.com Jobbnummer
9488877