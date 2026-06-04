Vill du arbeta med identitetshantering och serverdrift
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/IT / Supportteknikerjobb / Borlänge Visa alla supportteknikerjobb i Borlänge
2026-06-04
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Vill du arbeta med modern identitetshantering och stabil serverdrift i en verksamhetskritisk IT-miljö?
Vi söker nu en erfaren och engagerad servertekniker med ansvar för vårt Active Directory samt vår identitetsplattform. Rollen passar dig som gillar struktur, säkerhet och att skapa.
Borlänge kommun är uppdelat i fem förvaltningar. Den du kommer tillhöra heter Verksamhetsstöd vars uppdrag är att leverera ett professionellt och samordnat verksamhetsstöd så att övriga sektorer får de bästa förutsättningarna för att bedriva sin kärnverksamhet. Inom verksamhetsstöd finns, Kost- och lokalservice, IT-kontoret samt service och stöd (som består av nämndservice, kommunskydd, servicecenter och överförmyndare i samverkan).
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som servertekniker kommer du att ha ett övergripande ansvar för drift, utveckling och säkerhet kring vår lokala AD-miljö och identitetsplattform. Du arbetar nära både IT-drift, säkerhet och verksamheten för att säkerställa hög tillgänglighet och säker åtkomst för användare och system.
• Administration och vidareutveckling av vårt Active Directory
• Hantering av identiteter, behörigheter och autentisering
• Drift och underhåll av identitetsplattform och katalogtjänster
• Arbete med GPO:er, användarkonton och säkerhetsgrupper
• Felsökning och incidenthantering inom server- och identitetsområdet
• Säkerhetsarbete kopplat till IAM, MFA och åtkomsthantering
• Dokumentation och förbättring av processer och rutiner
• Samarbete med andra tekniska team och leverantörer
• Administration Microsoft Entra ID/Intune
• BeredskapstjänstKvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
• IT inriktad gymnasial utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap som arbetsgivaren anses vara likvärdig.
• Stor erfarenhet av Microsoft Active Directory
• Kunskap inom Windows Server och serverdrift
• Erfarenhet av identitetshantering/IAM
• God förståelse för IT-säkerhet och behörighetsstyrning
• Erfarenhet av PowerShell eller annan automatisering
• Erfarenhet Microsoft Entra ID/Intune
• Erfarenhet av SQL databaser
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och bra kunskaper i engelska.Dina personliga egenskaper
• Lösningsorienterad och analytisk
• Ansvarstagande och noggrann
• Kommunikativ och samarbetsvillig
• Intresserad av säkerhet och modern IT-infrastruktur
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Meriterande kvalifikationer:
• Bred kunskap och erfarenhet av hybridmiljöer med Azure AD / Microsoft Entra ID.
• Kunskap inom federation, SSO och MFA.
• Programutveckling i IAM miljö för processtyrning och API kopplingar.
• 3 års tjänst som AD och identitetshanterar på en större organisation.
• Körkort B.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/IT Kontakt
Vision
Cecilia Tomtlund 0243-740 97 Jobbnummer
9948388