Jobba som Besiktingstekniker - Täby
Aura Personal AB / Säkerhetsjobb / Täby Visa alla säkerhetsjobb i Täby
2026-06-04
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, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Som besiktningstekniker kommer du att arbeta med fordonsbesiktningar och säkerställa att fordon uppfyller gällande krav inom trafiksäkerhet och miljö. Du har daglig kontakt med kunder och blir en viktig del av verksamhetens fortsatta framgång.
Här blir du en del av ett engagerat team där man hjälps åt, tar ansvar och tillsammans levererar hög kvalitet till kunderna.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Genomförande av fordonsbesiktningar.
Bedömning och dokumentation av besiktningsresultat.
Kundkontakt och rådgivning kring eventuella anmärkningar.
Bidra till ett effektivt arbetsflöde och en positiv kundupplevelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har utbildning som besiktningstekniker och som trivs i en roll där noggrannhet, ansvar och service är viktiga delar av vardagen.
Du är en lagspelare som:
Trivs i ett högt arbetstempo.
Har ett professionellt och positivt bemötande.
Är engagerad och kvalitetsmedveten.
Vill vara en del av ett team som stöttar varandra.
Har ditt certifikat gått ut eller behöver förnyas? Vår kund är öppen för att hjälpa rätt person att uppdatera sin certifiering.
Vi erbjuder
Anställning hos en väletablerad aktör i branschen.
En modern och fräsch arbetsmiljö.
Ett sammansvetsat team med god stämning.
Möjlighet att utvecklas och växa i rollen.
Stöd med certifiering vid behov.
Om Aura Personal
Aura Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och långsiktiga matchningar.
Låter det som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853467-2036598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Westfield Täby Centrum (visa karta
)
183 70 TÄBY Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948402