Truckförare sökes för ett kortare uppdrag strax utanför Jönköping!
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som truckförare för ett kortare uppdrag hos vår kund strax utanför Jönköping. För rätt person kan det leda till förlängning.
Vi tror att uppdraget passar dig som gillar att arbeta i högt tempo, har en god organisationsförmåga och trivs bra med att arbeta såväl i grupp som enskilt. Som person är du noggrann, har en hög arbetsmoral och är flexibel då arbetsuppgifterna kan variera.
Arbetstiderna är förlagda dagtid och uppdraget är ett kort uppdrag.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning
Profil & bakgrund
• För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har erfarenhet av skjutstativtruck samt har körkort och tillgång till bil.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853556-2036585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Kyrkogatan (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9948394