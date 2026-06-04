Hrbp Till Kund I Karlskrona!

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Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Karlskrona Visa alla personaltjänstemannajobb i Karlskrona
2026-06-04
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Är du en erfaren HR Business Partner som trivs i en strategisk roll nära verksamheten? Vill du vara med och påverka både människor, kultur och affär samtidigt som du arbetar i en internationell miljö? Då kan detta vara nästa spännande uppdrag för dig!🚀
Vi söker nu en senior HR Business Partner för ett längre konsultuppdrag hos en väletablerad internationell organisation med verksamhet i Karlskrona.
💼Om rollen
Som HR Business Partner blir du en strategisk rådgivare till chefer och ledningsgrupper, både lokalt i Sverige och inom en internationell affärsenhet. Du ansvarar för att omsätta affärsstrategier till konkreta HR-initiativ som stärker organisationens prestation, ledarskap, kompetensutveckling och företagskultur.
Du kommer att arbeta brett över hela HR-området och vara en nyckelperson i frågor som rör arbetsrätt, förändringsledning, talent management, organisationsutveckling och medarbetarupplevelse.
🎯Dina huvudsakliga ansvarsområden
Vara ett strategiskt och operativt stöd till chefer i HR-relaterade frågor
Driva och utveckla HR-strategier kopplade till verksamhetens mål
Ansvara för arbetsrättsliga frågor och samverkan med fackliga organisationer
Leda MBL-förhandlingar och säkerställa efterlevnad av svensk arbetsrätt
Stötta organisationen inom förändringsledning och organisationsutveckling
Arbeta med kompetensförsörjning, succession och talent management
Driva årliga HR-processer såsom lönerevision, performance management och medarbetarundersökningar
Analysera HR-data och ta fram beslutsunderlag till ledningen
Genomföra workshops och utbildningar inom ledarskap, teamutveckling och kultur
Arbeta med arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och medarbetarrelationer
Samverka med internationella HR-funktioner och specialistteam
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som HR Business Partner eller i en liknande senior HR-roll
Har god erfarenhet av att stötta chefer och ledningsgrupper på strategisk nivå
Besitter mycket god kunskap inom svensk arbetsrätt, MBL och kollektivavtal
Har erfarenhet av fackliga förhandlingar och samverkansfrågor
Är van vid att driva förändrings- och organisationsutvecklingsinitiativ
Har erfarenhet av internationella organisationer och globala HR-processer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Är analytisk, affärsorienterad och har ett coachande förhållningssätt
Om uppdraget
📍 Plats: Karlskrona 🏠 Hybrid: Minst 3 dagar per vecka på plats (mer närvaro är meriterande) ⏳ Omfattning: 100% 📅 Start: Omgående / enligt överenskommelse 📆 Uppdragets längd: 6 månader med mycket god möjlighet till förlängning eller permanent anställning
✨Vi erbjuder
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt HR-arbete med ett nära samarbete med verksamheten i en internationell och utvecklande miljö. Du får stort ansvar, bred påverkan och möjlighet att bidra till både affärsresultat och medarbetarupplevelse.
Låter det som nästa steg i din HR-karriär? Vi ser fram emot din ansökan! 🚀
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853471-2036573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
371 34 (visa karta
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371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9948387