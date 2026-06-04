Butikschef, Hemköp Växjö Högstorp
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2026-06-04
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Välkommen till Hemköp, vi erbjuder en arbetsplats med familjär stämning och tydliga gemensamma värderingar - kärleken till mat genomsyrar allt vi gör.
Hemköp erbjuder en jämställd arbetsmiljö och hos oss får du en bra balans mellan jobb, fritid och familj.
För Hemköp är mångfald en styrka. Medarbetarnas kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla tjänster.
Nu har du möjlighet att bli butikschef för Hemköp Växjö Högstorp, en spännande butik med stor potential. Här får du en varierad och utvecklande roll där du leder den dagliga driften, engagerar dina medarbetare och driver både butikens och bolagets utveckling framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som butikschef har du helhetsansvar för butikens drift, medarbetare, kundupplevelse och resultat. Ditt uppdrag är att skapa en inspirerande butik där kunden står i centrum och där ni tillsammans driver försäljning, kundnytta och merförsäljning.
En viktig del av rollen är att säkerställa att dina medarbetare trivs, utvecklas och bidrar till en positiv kundupplevelse. Du ansvarar också för att affärsidén förverkligas i butiken och arbetar aktivt med försäljning, bruttovinst, kostnader, resultat och budget. Rollen innebär även att utveckla rutiner, skapa struktur och driva förbättringar som stärker butikens lokala position över tid.
Det här förväntar vi oss
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, ett stort intresse för mat och en stark känsla för affären. Du tycker om att arbeta nära både medarbetare och kunder och har förmåga att skapa engagemang, tydlighet och arbetsglädje i vardagen.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från ledande befattning inom dagligvaruhandeln eller annan relevant verksamhet med högt tempo, försäljning och kundfokus. Erfarenhet av färskvaror är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara handlingskraftig, ansvarstagande och trygg i att fatta beslut. Du har ett utvecklingsorienterat arbetssätt, fångar upp förbättringsmöjligheter och omsätter dem i praktiken. Du har god förståelse för lagar, avtal och rutiner kopplade till butiksdrift och personalansvar, samt grundläggande kunskaper i Office-paketet.
Vi ser gärna att du är affärsdriven, resultatorienterad och har förmåga att skapa goda relationer med olika typer av människor. Du leder med sunt förnuft, tydlighet och engagemang.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid och provanställning tillämpas. Önskat startdatum är någon gång efter sommaren, enligt överenskommelse.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Marcus Regnander, Marcus.Regnander@hemkop.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-06-21. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär.
Om Hemköp
Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för femte året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.
Hemköp/Tempo utses till Karriärföretag 2026 för sin tydliga satsning på att skapa en arbetsplats där kollegor upplever gemenskap, utveckling och engagemang.
På Hemköp arbetar vi mot ett gemensamt mål att vara ledande inom hållbarhet genom att erbjuda alla matälskare ett godare sortiment, verka för en godare miljö, inspirera till godare vanor och vara en godare aktör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemköpskedjan AB
(org.nr 556113-8826)
Högstorpsvägen 98 (visa karta
)
352 42 VÄXJÖ Arbetsplats
Hemköp Växjö Högstorp Jobbnummer
9948392