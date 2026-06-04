Boktryckare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Grafikerjobb / Härryda Visa alla grafikerjobb i Härryda
2026-06-04
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren boktryckare till följande maskiner.
1 st Heidelberg Cylinder (foliering)
2 st Heidelberg A4 Vingar, varav en med boktryck (foliering, stansning, slitsning, prägling)
1 st Saroglia (Foliering, stansning, prägling, slitsning mm)
1 st Heidelberg Vinge för tillverkning av s.k. tummgrepp
Som person är du noggrann och strävar efter att alltid levererar100 % kvalitet. Precision och att följa instruktioner står i fokus. Vi arbetar effektivt i team och är flexibla för att möta höga produktionskrav och leveranstider. God samarbetsförmåga och känsla för kvalitet är viktigt för oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853510-2036568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Industrivägen 4b (visa karta
)
438 92 HÄRRYDA Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9948384