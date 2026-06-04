Boktryckare

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Grafikerjobb / Härryda
2026-06-04


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Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Härryda, Lerum, Partille, Bollebygd, Mölndal eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren boktryckare till följande maskiner.

1 st Heidelberg Cylinder (foliering)

2 st Heidelberg A4 Vingar, varav en med boktryck (foliering, stansning, slitsning, prägling)

1 st Saroglia (Foliering, stansning, prägling, slitsning mm)

1 st Heidelberg Vinge för tillverkning av s.k. tummgrepp

Som person är du noggrann och strävar efter att alltid levererar100 % kvalitet. Precision och att följa instruktioner står i fokus. Vi arbetar effektivt i team och är flexibla för att möta höga produktionskrav och leveranstider. God samarbetsförmåga och känsla för kvalitet är viktigt för oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853510-2036568".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Industrivägen 4b (visa karta)
438 92  HÄRRYDA

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9948384

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