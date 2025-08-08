Konsult inom Defence Technology
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-08-08Beskrivning av jobbet
Vill du ha en varierande och meningsfull vardag som konsult? I vårt segment Defence Technology inom AFRY får du chansen att bli en nyckelspelare i leveransprojekt till våra kunder. Vi värdesätter din kompetens och strävar efter att ge dig bästa möjlighet till både personlig och professionell utveckling.
Vi söker dig som vill jobba inom ett eller flera kompetensområden:
Försvarsteknik (markarenan, marina system, flyg och ledningssystem)
Systems Engineering (systemarbete och ett helhetsperspektiv i att arbeta med tekniska system under hela eller delar av dess livscykel)
ILS - Integrerad logistiksupport
Försvarslogistik och teknisk tjänst
Systemsäkerhet och funktionssäkerhet
IT-säkerhet och informationssäkerhet
Du kan antingen verka som teknisk specialist, generalist eller projektledare inom något av beskrivna kompetensområden.
Du motiveras av och vill bidra till att skapa ett mer robust och säkert samhälle. Kvalifikationer
Vi söker dig med engagemang och drivet att lyckas! Erfarenhet som konsult är meriterande, men din inställning är avgörande. För att lyckas som konsult hos oss behöver du ha god initiativförmåga, samarbetsförmåga och vara bra på att kommunicera och ta ansvar för de utmaningar du ställs inför.
Vi vill att du har lägst en högskoleingenjörsutbildning samt minst flera års yrkeserfarenhet från en tekniknära roll från försvar eller försvarsnära områden. Du har också längre arbetslivserfarenhet av att jobba med systemens livscykelprocess, inkluderat erfarenhet av kravhantering, kravverifiering och ILS. Då merparten av våra kunder är svensk försvarsindustri och myndigheter bör du kunna uttrycka dig väl både på svenska och engelska.
Svenskt medborgarskap är ett krav och säkerhetsprövning kan bli aktuellt inför en anställning.
Beroende på uppdrag så utförs arbetet antingen från kontoret eller hos kund. Tjänsteresor kan förekomma.
Placeringsorter: Stockholm/Solna, Enköping, Uppsala, Skövde, Karlstad, Örebro och Kristinehamn.
Ytterligare information
På AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats med globalt perspektiv, kollektivavtal och en rad personalförmåner. Vår personalklubb Club AFRY organiserar sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen.
Vi är övertygade om att mångfald stärker oss och strävar efter att skapa en kreativ och framgångsrik arbetsplats. Vi satsar på våra medarbetares utveckling med individuella utvecklingsplaner och möjlighet att ta kurser och certifieringar.
Vi tror på balans mellan arbets- och privatliv och strävar efter att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Det är kanske därför vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare.
Läs mer om vårt försvarsområde här: https://afry.com/sv/erbjudande/forsvar
Vi ser fram emot din ansökan, inkluderat CV och några ord om dig själv samt vilket eller vilka områden du är mest intresserad av att arbeta inom. Du söker via länken nedan, då vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Kontaktuppgifter för frågor:
Stefan Oscarsson, Market Area Manager, stefan.oscarsson@afry.com
Ellinor Danielsson, Talent Aquisition Partner, ellinor.danielsson@afry.com
Sök gärna idag, men senast 10 september. Urval och intervjuer sker löpande under augusti/september.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
