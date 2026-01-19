Konferensservis, Scandic Crown, deltid 50%
Scandic Crown ligger centralt vid Göteborgs Centralstation och har stor kapacitet för möten och events. Vi har hög gästnöjdhet, vilket vi ser som ett resultat av vår starka servicekultur och engagerade medarbetare. Hos oss stöttar vi varandra, har en god stämning och tror på att nöjda medarbetare skapar minnesvärda gästupplevelser. Vi erbjuder möjlighet till utveckling och delaktighet i både det dagliga arbetet och hotellets fortsatta utveckling.
Nu söker vi en konferensservis till Scandic Crown. I rollen möter du våra gäster med ett varmt och professionellt bemötande och är, tillsammans med teamet, med och skapar en gästupplevelse i världsklass. Du arbetar inom ett eller flera ansvarsområden som kan variera över tid och tar ett stort eget ansvar för att fatta beslut som bidrar till nöjda gäster. Här uppmuntras engagemang, initiativförmåga och samarbete - och vi har kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Konferensservis
Som konferensvärd hos oss arbetar du med servering i konferensmiljö och är med och skapar en trivsam helhetsupplevelse för våra gäster. Arbetet fokuserar på fika- och lunchservering samt att hålla bufféer, serveringsytor och möteslokaler rena, välordnade och inbjudande genom att fylla på, plocka undan och duka av.
Du är på plats under konferenser och ser till att det praktiska flyter på under dagen. Det innebär att du förbereder och tar hand om fikabufféer, serverar luncher, möblerar och återställer lokaler samt arbetar enligt våra rutiner för hygien, hållbarhet och källsortering. Tempot kan variera och arbetet är aktivt, men alltid med fokus på kvalitet och service.
I rollen möter du våra konferensgäster med ett varmt och professionellt bemötande. Du hjälper till med enklare frågor och grundläggande teknikhjälp och bidrar med engagemang, samarbetsförmåga och en lösningsorienterad inställning som gör att våra gäster känner sig väl omhändertagna.
Du har alltid ett leende på läpparna och en kreativ lösning i bakfickan.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har en väl utvecklad social förmåga och är kapabel att hantera att det händer många olika saker samtidigt. Det är mycket viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster samt har förmågan att sälja.
Du har också vana och kunskap i att arbeta med dator som arbetsredskap. Du har kunskap i Simphony och Opera samt bred kunskap och erfarenhet av hotell och F&B.
Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid.
Arbetstiderna varierar mellan tidigare morgnar och sena kvällar samt förlagda på vardag och helg
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD
