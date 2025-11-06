Kommunsekreterare
Storfors kommun / Administratörsjobb / Storfors Visa alla administratörsjobb i Storfors
2025-11-06
, Kristinehamn
, Degerfors
, Karlskoga
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storfors kommun i Storfors
Storfors kommun, belägen i östra Värmland, är hem för cirka 3800 invånare. Vi är stolta över vår närhet till naturen och de möjligheter till aktivt friluftsliv den erbjuder. Tillsammans med ett fint förenings- och kulturliv, högkvalitativ barnomsorg och skolor samt ett mångfacetterat näringsliv är Storfors en plats där människor trivs och växer. Nu har du chansen att vara med och ge våra kommuninvånare en ännu bättre livskvalitet och en trygg vardag.Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens Storfors? Nu söker vi dig som vill ta plats i vår centrala administration och bidra till att de politiska beslutsprocesserna fungerar smidigt och rättssäkert.
Vår nuvarande kommunsekreterare avslutar sin tjänst, och vi söker därför en ny kollega till vårt nämndsekretariat på Kansliavdelningen.
Storfors kommun är en liten och effektiv organisation med en förvaltning och en nämnd - Kommunstyrelsen. Kansliavdelningen är en viktig stödfunktion som ansvarar för samordning av ärendeprocesser, arkiv, IT, registratur och verksamhetsstöd. Här arbetar fem personer som tillsammans skapar struktur och kvalitet i kommunens arbete.Dina arbetsuppgifter
Som kommunsekreterare är du en nyckelperson i kommunens demokratiska processer. Du planerar, administrerar och genomför sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra forum. Du ansvarar för att skriva protokoll, hantera efterarbete och säkerställa att ärendeberedningen håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning.
Du fungerar som rådgivare och stöd till förtroendevalda, chefer och handläggare i frågor som rör ärendehantering, nämndformalia och administration. Du har även ansvar för registrering av handlingar och ärendehantering i våra digitala system.
Utöver detta ingår utredningsarbete inom kommunledningens verksamhetsområde, vilket kan innebära att ta fram remissyttranden, policys, styrdokument eller handlägga specifika ärenden. Du kommer också att bidra med service och administrativa uppgifter inom kansli och kommunledning.
Kvällsarbete förekommer i samband med sammanträden. I rollen ingår även arbete med valplanering och genomförande av val i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, samhälls- eller statsvetenskap eller annan relevant inriktning.
- God kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen och lagstiftningen om offentlighet och sekretess.
- Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande.
- God IT-vana och kunskaper i Officepaketet; erfarenhet av ärendehanteringssystem är ett plus.
Du är:
- Självständig, strukturerad och ansvarstagande.
- Flexibel och lösningsorienterad med förmåga att hantera förändringar.
- En skicklig kommunikatör med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
- En lagspelare som bidrar till teamets gemensamma framgång och delar med dig av din kunskap.
Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete med många kontaktytor, både inom och utanför organisationen. Du blir en del av ett engagerat team med högt i tak, där samarbete och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att påverka och utvecklas - både i din yrkesroll och som person.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning och flexibel arbetstid tillämpas. Anställningsintervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
I Storfors arbetar vi för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och erbjuder bland annat tillgång till gym, friskvårdsbidrag och möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och du får stöd av kollegor och chef för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storfors kommun
(org.nr 212000-1785) Arbetsplats
Kommunövergripande, Kommunledning och kansli Kontakt
Johan Rosqvist 0550-65155 Jobbnummer
9591053