Köksmästare till Elite Hotel Frost
2025-12-16
Vi söker Köksmästare till Elite Hotel Frost - nästa stjärna till Kirunas nya matdestination
Ibland förändras livet av de allra finaste anledningarna.
Vår köksmästare Evelina, som varit med oss från allra första början och varit en bärande kraft i uppbyggnaden av Elite Hotel Frost, har valt att flytta hem till sin kärlek. Det gör ont att säga hej då - men det öppnar också dörren för nästa stjärna att kliva fram.
Nu söker vi dig som vill ta stafettpinnen vidare och sätta din prägel på köket i ett av Norrlands mest spännande hotellprojekt.
Som köksmästare på Elite Hotel Frost leder du helheten för våra matkoncept:
Restaurang Fe, The Bishops Arms Kiruna, Rooftop by Fe samt vår M&E- och konferensverksamhet. Här samsas vardag med wow-ögonblick, lokala gäster med internationella besökare, och höga ambitioner med varm, prestigelös laganda.
Du arbetar tillsammans med ett fantastiskt team bestående av två souschefer som rapporterar till dig samt åtta kockar. Du rapporterar till vår F&B Manager Dan Heikkinen och är en självklar del av hotellets ledande team.
Om rollen
Som köksmästare hos oss är du både ledare och förebild. Du ansvarar för:
Kvalitet, smak och helhetsupplevelse i samtliga kök
Ledarskap, struktur och utveckling av ditt team
Menyutveckling med tydlig identitet och säsongstänk
Ekonomi, inköp, svinn och lönsamhet
Samarbete över avdelningsgränser - här jobbar vi tillsammans, alltid
Vi tror att du är trygg i din yrkesroll, gillar att bygga lag och får energi av att se andra växa. Du behöver inte vara färdig - men du behöver vilja framåt.
Vi tror att du...
Har erfarenhet av att arbeta som köksmästare eller i en ledande köksroll
Är en tydlig, närvarande och varm ledare
Har passion för mat, människor och helhetsupplevelser
Trivs i en miljö där tempot varierar och där ingen dag är den andra lik
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett modernt hotell med stora ambitioner
Möjlighet att påverka, forma och utveckla våra koncept vidare
Ett starkt team, tydligt stöd och korta beslutsvägar
En arbetsplats där stolthet, kvalitet och arbetsglädje går hand i hand
Elite Hotel Frost är mer än ett hotell - det är en mötesplats för Kiruna. För lokalbor, långväga gäster, konferenser, firanden och vardag. Och köket är hjärtat i allt detta.
Känner du att det här kan vara nästa kapitel för dig - eller känner du någon som borde läsa detta?
Då hoppas vi att du hör av dig.
Välkommen till Frost.
