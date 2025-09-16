Köksmästare
2025-09-16
Siggesta Gård
Människor är det absolut viktigaste vi har på Siggesta Gård och idag är vi ett starkt team som har kul på jobbet varje dag. Vissa har jobbat här i 16 år, andra pratar bara engelska, en tredje är tennistokig och den fjärde har blommor som största intresse. Det som förenar oss är att vi vill jobba med människor och möten.
Siggesta Gård är en levande destination på Värmdö med hotell, restaurang, bageri, konferenser, bröllop och aktiviteter. Vi drivs av passion för hållbarhet, natur och genuina upplevelser. Här möts matlagning, odling och hantverk - och tillsammans skapar vi en plats dit människor vill återvända.
Siggesta Gård är en arbetsplats med fokus på hållbarhet. Förutom i råvaror, inköp och material genomsyrar även detta vår organisation. Här ska man trivas med sina arbetsuppgifter, kollegor och omgivning.
Nu söker vi en Köksmästare till Siggesta Gård
Vill du vara med och skapa matupplevelser utöver det vanliga - mitt i skärgårdsnaturen?
Siggesta Gård söker nu en Köksmästare som vill driva, utveckla och inspirera vårt köksteam.
Om rollen
Som Köksmästare på Siggesta Gård får du en central roll i att forma och utveckla vårt matkoncept. Du leder det dagliga arbetet i köket och säkerställer att vi levererar frukost, lunch, fika och middag av högsta kvalitet - till allt från privata gäster till konferenser, bröllop och större event.
Du är både en närvarande ledare och en aktiv del av det operativa köket, särskilt vid stora arrangemang. Genom ditt engagemang och din kreativitet bidrar du till att skapa hållbara och minnesvärda matupplevelser som våra gäster vill återvända till.
Ditt uppdrag
-Leda, utveckla och motivera köksteamet - inklusive schemaläggning och introduktion av ny personal.
-Planera menyer och koncept tillsammans med F&B Manager och övriga team.
-Säkerställa kvalitet, hållbarhet och effektivitet i hela köksverksamheten.
-Driva arbetet mot en nollvision i svinnhantering.
-Ansvara för budget, prognoser, kostnadskontroll och inköp.
-Delta operativt i köket, särskilt vid bröllop, event och konferenser.
-Hålla veckovisa möten och säkerställa tydliga rutiner och processer.
-Vara en ambassadör för Siggesta Gård och våra värderingar.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som köksmästare eller souschef. Du har dokumenterad ledarerfarenhet, ett stort engagemang för hållbarhet och en passion för att utveckla både matkoncept och människor.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
-En trygg och inspirerande ledare.
-Kreativ och nytänkande med känsla för säsong och råvaror.
-Strukturerad, ekonomiskt medveten och lösningsorienterad.
-Passionerad för hållbarhet, odling och helhetsupplevelser för gäster.
Vi erbjuder
-En arbetsplats mitt i natursköna Värmdö där mat, natur och upplevelser möts.
-Möjlighet att vara med och utveckla ett unikt matkoncept med fokus på hållbarhet.
-Ett engagerat team och en dynamisk arbetsmiljö.
-En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
-Kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Tjänsten:
Tillsvidareanställning, 100%. Arbetstid varierar och inkluderar helger. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Kontakt för frågor gällande tjänsten:
Madelene Lethman Persson
070-761 63 85 madelene.lethman@siggestagard.se
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Siggesta Gård! Ersättning
