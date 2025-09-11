Kockar

2025-09-11


Restaurang Bombay express är en mindre familjeägd restaurang belägen i centrala Göteborg. Vi serverar indisk mat i en trevlig miljö.

Nu söker vi 2 kock samt 1 servitör/servitris gärna med erfarenhet från indiska köket. Vi söker att ni ska vara hjälpsamma och kan samarbeta med andra medarbetare och ni kommer att jobba med både lunch och a-la karte !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: neupanekhim21@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bamjan AB (org.nr 556858-8122)
Gibraltargatan 14 (visa karta)
411 32  GÖTEBORG

Jobbnummer
9504667

