Kock till Heby centralkök
Heby Kommun / Kockjobb / Heby Visa alla kockjobb i Heby
2026-01-15
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Vill du vara med och skapa goda matminnen för våra barn och elever? Vi söker en kock med hjärta för unga och mat, som vill vara en del av vårt team på Heby centralkök.
Rollen
Som kock på centralköket i Heby skola kommer du att:
- Planera och laga näringsrika måltider som passar barns och elevers smaklökar.
- Skapa en trivsam och inspirerande matmiljö.
- Samarbeta med pedagoger och föräldrar.
- Arbeta tillsammans med den egna arbetsgruppen och enheten för att utveckla verksamheten.
- Ansvara för livsmedelsbeställningar.
Det här är vi
Vi är en kostenhet med stora ambitioner och engagerade medarbetare. Vårt mål är att erbjuda barn och elever hälsosamma och goda måltider varje dag. Nu söker vi dig som älskar att laga mat och vill vara med och ge våra barn en smakupplevelse utöver det vanliga. Vi erbjuder dig - En arbetsplats där du får vara kreativ och påverka menyn.
- Möjlighet att vara en del av barnens matupplevelse och utveckling.
- En arbetsplats där du får arbeta självständigt i ett ensamkök men ingår i större arbetsgrupp och gemenskap.
Är det här du?
Vi vill att du som söker:
- Är utbildad kock.
- Har god kunskap inom HACCP.
- Har tidigare erfarenhet av att laga mat för barn och elever.
- Har kunskap om specialkost och näringsbehov för barn och elever.
- Pratar och skriver svenska flytande.
- Är positiv, utåtriktad och har lätt för att samarbeta.
- Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande
- Kan köra mattransport, varför körkort B krävs för tjänsten
Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kostenheten Kontakt
Mikael Sandin, biträdande kostchef 0224-36174 Jobbnummer
9685466