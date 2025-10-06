Kock till Björkliden, Anneberg
2025-10-06
Tekniska serviceförvaltningen har en bredd av yrkesområden och kompetenskrav. Inom förvaltningen bedrivs lokalvård, förvaltning av kommunens lokaler, kök för skolor och äldreboenden och trafikfrågor. Vidare svarar förvaltningen för utbyggnad av nya bostads- och industriområden samt försäljning av industri- och bostadstomter.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Björklidens tillagningskök i Anneberg tillagar måltider till barn i förskola, elever i skolan samt till äldre boende i eget boende eller på särskilt boende. Det är ett mindre tillagningskök där det totalt arbetar tre kockar varav en har en samordnarroll. Man har också en mindre restaurang öppen under lunchen dit vem som helst är välkommen att äta lunch.
Köket tillagar näringsriktiga och vällagade måltider av god kvalité enligt gällande måltidspolicy. I arbetslaget roterar man så att alla i köket gör samtliga uppgifter. Du ska därmed behärska samtliga moment i köket som består av salladsberedning, tillagning av specialkost och konsistensanpassad mat, servera i restaurangen och tillaga måltiderna.
I uppdraget ingår även efterarbete i form av städning och diskning, samt att dokumentera i form av egenkontroll.
Uppdraget styrs främst av Livsmedelslagen, HACCP (Hasard analys critical control points), Lagen om offentlig upphandling, samt Livsmedelsverkets rekommendationer och vår måltidspolicy.
I uppdraget ingår att bidra till sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling.
Exempel på andra arbetsuppgifter som förväntas i rollen:
Beställa och ta emot varor
Planera och hantera leveranser av mat till andra enheter
Hantera rester och källsortera
Handleda praktikanter, elever och vikarier
Använda verksamhetens IT-stöd
Vara delaktig i planering och arbetsmiljöarbete
Bemöta kunderna på ett professionellt sätt
Medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete
Samverka med interna och externa aktörer
Planera det dagliga arbetet
Hålla sig uppdaterad inom yrket
Kunna ge information om specialkost till dem vi serverar
ArbetsplatsträffarKvalifikationerUtbildningsbakgrund
Du ska vara utbildad inom yrket (3-årig gymnasieutbildning med inriktning restaurang och storkök. Alternativt KY-utbildning eller komvuxutbildning eller annan utbildning som bedöms som likvärdig) och ha ett genuint intresse för god och näringsriktig mat, du får gärna vara kreativ och gilla det lilla extra. Erfarenheter
Erfarenhet av arbete i storkök eller arbete i restaurangkök är meriternade.Övrig information
Svenska i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret
B-körkort är en fördel men inget krav. (Kollektivtrafik finns till orten)
Provanställning kan komma att tillämpas
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten kan du kontakta ansvarig person för rekryteringen. Kontaktuppgifter framgår i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548) Arbetsplats
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Kontakt
Områdeschef
Ninna Nilsson 0380-51 76 17 Jobbnummer
