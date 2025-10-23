Kock till anstalt och häkte Beateberg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Beatebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/beateberg/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Syd är en del av Kriminalvården, Region Stockholm och består av öppna anstalten Asptuna (Norsborg) och slutna anstalten Beateberg samt gemensamhetshäktet Beateberg (Trångsund).
Anstalten Asptuna i Norsborg är en öppen anstalt med 178 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten Beateberg i Trångsund är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser samt en öppen modul, Grindstugan, med 8 platser. I anslutning finns även häktet Beateberg med 88 platser. Klienterna avtjänar strafftider från 14 dagar till livstid. På anstalterna bedrivs studier på grund- och gymnasienivå, snickeriverksamhet samt arbetsmarknadsutbildningar inom storhushåll/restaurang.
Tjänsten som kock är tillsvidare och innebär en placering på anstalten och häktet Beateberg i Trångsund.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Som kock kommer du att arbeta i anstalten Beatebergs storkök och ingå i ett arbetslag om 5 personer. Det är ett traditionellt storkök som svarar för mathållningen för klienterna på anstalten och häktet samt personalmatsalen. Som kock på anstalten och häktet Beateberg tillagar du dagligen ca 200 portioner per måltid från grunden fördelat på frukost, lunch och middag. Arbetsuppgifterna är alla i storkök förekommande arbetsuppgifter som planering, beredning, tillagning av frukost, lunch, middag samt eventuell specialkost. Det ingår även servering, uppackning av varor samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftningKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter. Då klienter som har sysselsättning delvis arbetar i köket med städning och diskning samt viss uppackning är det även viktigt att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och att du kan anpassa sättet att förmedla budskap.
För att trivas och lyckas med ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdig bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi söker dig som har:
* Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av att arbeta i storkök
* Kunskap och erfarenhet av livsmedelshygien och egenkontroller i enlighet med gällande lagstiftning
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta med specialkost
* Relevanta språkkunskaper utöver svenska
* Eftergymnasial utbildning inom restaurang- eller storhushåll
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
