Kock/köksbiträde till Kristofferskolan
Stiftelsen Kristofferskolan / Kockjobb / Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Stiftelsen Kristofferskolan i Stockholm
Kristofferskolan söker kock/köksbiträde till skolrestaurang
Kristofferskolan är Sveriges äldsta Waldorfskola. Under 75 års tid har skolan bedrivit undervisning för elever i varierande åldrar. Idag har skolan cirka 800 elever i klasserna förskoleklass och hela vägen upp till och med sista året på gymnasiet. Undervisningen bedrivs i attraktiva lokaler i centrala Bromma, strax nordväst om Stockholm city. För mer information om skolan och verksamheten, se vår hemsida www.kristofferskolan.se
Vår skolrestaurang lagar dagligen mat till cirka 900 personer både elever och vuxna. Huvuddelen av matlagningen är vegetarisk men vi serverar också både kött-och fiskrätter. Bra råvaror är viktigt för oss och vi arbetar därför med ekologiska och biodynamiska råvaror och all mat lagas från grunden.
Nu söker vi på Kristofferskolan en kock/köksbiträde till vår skolrestaurang. Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av att arbeta på restaurang eller i ett storkök, har goda kunskaper inom miljöregler/HACCP och är flexibel. I arbetet ingår alla normalt förekommande arbetsuppgifter ett storkök. Det av stor vikt att du är prestigelös och kan samarbeta med resten av köksmedarbetarna. Du behöver kunna kommunicera bra på svenska i både tal och skrift.
Som person är du stresstålig, glad och trevlig och har ett öga för detaljer. Då tempot hos oss är högt och vi är många på en liten yta, är det viktigt att du är organiserad och strukturerad. Du tycker att det är roligt att möta både barn och vuxna.
Arbetstiden fördelas så att du arbetar heltid under skolveckorna och är ledig på loven. Den extra ledigheten innebär att tjänsten ligger på mellan 89-91% av heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månader provanställning. Arbetstiden är måndag-fredag kl. 6:00 -14:30, eller efter överenskommelse. Tillträde sker i januari 2026. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi kommer att ha intervjuer löpande, skicka därför in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Då arbetet sker i en skola måste utdrag ur belastningsregistret visas upp innan en anställning kan påbörjas.
Välkommen att skicka din ansökan, bestående av både ett CV och personligt brev, till kökschef Gaëtan Draper på koket.rekrytering@kristofferskolan.se
Ange följande referens när du ansöker: Kock 2026.
Genom att skicka din ansökan till oss samtycker du också till att vi får spara din ansökan. Du har möjlighet att kontakta oss om du önskar att ditt CV och personliga brev raderas eller om du vill veta vilken information vi har sparad i våra system. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: koket.rekrytering@kristofferskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Kristofferskolan
Marklandsbacken 11 (visa karta
)
168 36 BROMMA Arbetsplats
Kristofferskolan Kontakt
Kökschef
Gaëtan Draper koket.rekrytering@kristofferskolan.se Jobbnummer
9603570