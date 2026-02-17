Kock

Tumlaren i Sundet AB / Kockjobb / Höganäs
2026-02-17


Visa alla kockjobb i Höganäs, Bräcke, Helsingborg, Ängelholm, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tumlaren i Sundet AB i Höganäs

Kock till vår lilla sommarbistro vid havet
Vill du arbeta vid havet i sommar och vara med och skapa härliga matupplevelser för både lokalbor och semesterfirare?
Vi söker nu en engagerad och passionerad kock till vår sommarbistro på Visit Örestrand.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Om företaget
Vi driver en trivsam bistro i en inspirerande havsmiljö. Under sommarsäsongen (juni-augusti) serverar vi en enklare bistro­meny med fokus på kvalitet, smak och god service. Våra gäster är allt från lokalbefolkning till camping- och hotellgäster.
Vi är medlemmar i Visita.

Om tjänsten
Som kock hos oss ansvarar du för:
Tillagning och uppläggning av rätter från vår bistro­meny
Att hålla hög kvalitet och god hygienstandard
Att bidra till en positiv och professionell stämning i köket

Arbetet är förlagt under sommarsäsongen juni-augusti.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock eller relevant utbildning
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Trivs med att arbeta både i team och självständigt
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet
Bidrar med positiv energi även när tempot är högt

Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till
info@visitorestrand.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@visitorestrand.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tumlaren i Sundet AB (org.nr 559480-0491)
Strömstadsgatan 4 Festvåning & Konfer (visa karta)
263 58  STRANDBADEN

Jobbnummer
9748685

Prenumerera på jobb från Tumlaren i Sundet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tumlaren i Sundet AB: