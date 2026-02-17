Kock
Tumlaren i Sundet AB / Kockjobb / Höganäs Visa alla kockjobb i Höganäs
2026-02-17
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tumlaren i Sundet AB i Höganäs
Kock till vår lilla sommarbistro vid havet
Vill du arbeta vid havet i sommar och vara med och skapa härliga matupplevelser för både lokalbor och semesterfirare?
Vi söker nu en engagerad och passionerad kock till vår sommarbistro på Visit Örestrand.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Vi driver en trivsam bistro i en inspirerande havsmiljö. Under sommarsäsongen (juni-augusti) serverar vi en enklare bistromeny med fokus på kvalitet, smak och god service. Våra gäster är allt från lokalbefolkning till camping- och hotellgäster.
Vi är medlemmar i Visita.Om tjänsten
Som kock hos oss ansvarar du för:
Tillagning och uppläggning av rätter från vår bistromeny
Att hålla hög kvalitet och god hygienstandard
Att bidra till en positiv och professionell stämning i köket
Arbetet är förlagt under sommarsäsongen juni-augusti.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock eller relevant utbildning
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Trivs med att arbeta både i team och självständigt
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet
Bidrar med positiv energi även när tempot är högt
Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till info@visitorestrand.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@visitorestrand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tumlaren i Sundet AB
(org.nr 559480-0491)
Strömstadsgatan 4 Festvåning & Konfer (visa karta
)
263 58 STRANDBADEN Jobbnummer
9748685