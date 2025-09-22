Kock
Kock
Kock till Enkai - Japansk Grill & Ramen (Heltid)
Enkai är en modern japansk grill- och ramenrestaurang i centrala Stockholm. Vi är en del av samma bolag som Take Ramen och serverar allt från omakase-grill till ramen, dumplings och mindre rätter.
Nu söker vi en heltidskock som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av japansk eller asiatisk matlagning, eller ett stort intresse för det.
Är van vid arbete i ett högt tempo och trivs på linjen under service.
Är organiserad, stresstålig och har förmåga att hålla struktur i köket.
Gillar att samarbeta och kan ta en ledande roll vid behov.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Förberedelsearbeten, prepp av grill, ramen, dumplings och mindre rätter ect.
Matlagning under service på linjen.
Bidra till utveckling av menyer och rutiner i köket.
Upprätthålla hög hygienstandard och ordning.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med start omgående.
Ett tight team med fokus på kvalitet och utveckling.
Möjlighet att lära dig mer om japanska råvaror och tekniker.
Vill du bli en del av Enkai?
Skicka din ansökan med CV till enkaisoderjob@gmail.com
och berätta kort om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: enkaisoderjob@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange position du söker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Godcorp AB
(org.nr 559037-8179), https://www.enkai.se/
Hornsburksgatan 26 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Enkai Jobbnummer
9521151