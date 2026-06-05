Lagerpersonal på 50% sökes till Lidingö!

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-06-05


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Järfälla, Botkyrka eller i hela Sverige

Uppdraget
Nu söker vi på Libera efter Lagermedarbetare på deltid till vår kund på Lidingö för långsiktigt behov. Här kommer du att arbeta 50% på deras lageravdelning för dosproduktion av läkemedel.
På lagret finns olika avdelningar där du bland annat arbetar med plock, sortering, paketering och returhantering av läkemedel. Arbetstiderna är förlagda kl.15-19 måndag-fredag, perfekt för dig som har studier eller annat deltidsjobb.
Vem du är
Du gillar att arbeta praktiskt och har lätt för att följa skriftliga instruktioner. Har du tidigare erfarenhet som lagerarbete är det meriterande, men inte ett krav. Vi söker en flexibel person som är bra på att arbeta under eget ansvar och jobbar noggrant och säkert.

Publiceringsdatum
2026-06-05

Kvalifikationer
God förståelse i det svenska språket både i tal och skrift

God fysik

Meriterande

Truckkort A1-A4

B-körkort

Tidigare erfarenhet som inom lager

Ansökan & start
Start sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du har möjlighet att starta så snart som möjligt.
Vi utför ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka till tjänsten med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment. Vi tar enbart emot ansökningar via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker – den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15–20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:
https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859263-2039123".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta)
172 67  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9950513

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: