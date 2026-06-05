Lagerpersonal på 50% sökes till Lidingö!
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdraget
Nu söker vi på Libera efter Lagermedarbetare på deltid till vår kund på Lidingö för långsiktigt behov. Här kommer du att arbeta 50% på deras lageravdelning för dosproduktion av läkemedel.
På lagret finns olika avdelningar där du bland annat arbetar med plock, sortering, paketering och returhantering av läkemedel. Arbetstiderna är förlagda kl.15-19 måndag-fredag, perfekt för dig som har studier eller annat deltidsjobb.
Vem du är
Du gillar att arbeta praktiskt och har lätt för att följa skriftliga instruktioner. Har du tidigare erfarenhet som lagerarbete är det meriterande, men inte ett krav. Vi söker en flexibel person som är bra på att arbeta under eget ansvar och jobbar noggrant och säkert.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
God förståelse i det svenska språket både i tal och skrift
God fysik
Meriterande
Truckkort A1-A4
B-körkort
Tidigare erfarenhet som inom lager
Ansökan & start
Start sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du har möjlighet att starta så snart som möjligt.
Vi utför ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka till tjänsten med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment. Vi tar enbart emot ansökningar via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker – den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15–20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859263-2039123". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9950513