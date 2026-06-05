Montör / Fälttekniker / Handyman
Arlanda Invest Consulting AB / Montörsjobb / Sigtuna Visa alla montörsjobb i Sigtuna
2026-06-05
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Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Trivs du med att arbeta praktiskt, resa i tjänsten och vara en viktig del av projekt ute hos kund? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu flera montörer/fältarbetare/handyman till ett spännande uppdrag där du blir anställd av Vi Bemannar.nu och uthyrd till vår kund. För rätt person finns goda möjligheter till en långsiktig anställning direkt hos kunden.
Om rollen
Som montör/fälttekniker/handyman arbetar du med installation, montage och ombyggnation av inrednings- och tekniklösningar i bland annat butiker, kontor, hotell och industrimiljöer. Arbetet sker ute hos kund och uppdragen varierar både i omfattning och geografiskt område.
Vissa projekt genomförs i Stockholm med omnejd medan andra innebär resor och övernattningar runt om i Sverige och Norden. Därför söker vi dig som uppskattar variation och har möjlighet att vara på resande fot när verksamheten kräver det.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete är viktigt, men det förekommer även uppdrag där du arbetar självständigt ute hos kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Transport, uppbärning och montering av möbler och inredning
Installation och montage av butiksinredning och konceptlösningar
Montering av teknik, kassasystem och digital signage
Foliering, produktutrullningar och ombyggnationer
Flyttar, avetableringar och fältservice
Platsbesök och arbete ute hos kund
Lagerarbete och förberedelser inför projekt
Felsökning och praktisk problemlösning på plats
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med ett fysiskt arbete där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Du är självgående när det behövs men fungerar lika bra som en del av ett team.
Du tycker om att träffa människor, representerar företaget på ett professionellt sätt och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Vi tror att du har/är
erfarenhet av montage, installation, bygg, flytt, inredning eller liknande praktiskt arbete
god teknisk förståelse och vana att arbeta med verktyg
B-körkort
goda kunskaper i svenska och engelska
möjlighet att resa och övernatta på annan ort vid behov
god fysik och trivs med ett aktivt arbete
en lagspelare
prestigelös
Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med stor frihet under ansvar
Möjlighet att arbeta på spännande projekt i Sverige och Norden
Ett engagerat team med hög laganda
Möjlighet till långsiktig anställning hos kund
En arbetsplats där rätt inställning värderas lika högt som erfarenhetPubliceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Placering: Stockholmsområdet Omfattning: Olika anställningsformer, heltid, visstid, projekt Anställningsform: Konsultanställning via Vi Bemannar.nu med god möjlighet till anställning hos kundSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på Vi Bemannar.nu.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859915-2039127". Arbetsgivare Arlanda Invest Consulting AB
(org.nr 559193-4186), https://www.virekryterar.nu
Stålgatan 1 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Vi Rekryterar.nu Jobbnummer
9950512