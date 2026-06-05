Specialist försäljning non food till Martin & Servera i Småland/Blekinge
Martin & Servera Aktiebolag / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-06-05
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Kan du göra affärer med omtanke? Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen framåt och jobbar varje dag hårt för att göra varje dag lite godare, alltid på ett sätt som skapar en mer hållbar bransch. Som specialist i ditt säljarbete ingår att aktivt arbeta med långsiktiga och utvecklande kundrelationer där du med din expertis inom non food (engångsartiklar, disk, kem) kommer vägleda våra kunder i deras affärer. Du utgår hemifrån och ditt säljdistrikt är delar av Småland och Blekinge. Med omtanke om kunderna och kunskap om deras vardag, stärker och breddar du deras affärer, på lång och kort sikt. Du blir också en del av en stark intern gemenskap där vi jobbar tillsammans och stöttar varandra.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
För oss är hållbarhet inte bara ett fint ord utan en självklar del av precis hela vår verksamhet. Hos oss blir du en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för att bidra till en hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter.
En varierande vardag.
Du säkrar vår spetskompetens inom non food och stödjer det lokala säljarbetet. Du skapar säljmöjligheter genom att proaktivt upprätta en bearbetningsplan av våra befintliga kunder, men också genom att exempelvis marknadsföra aktuella erbjudanden, stötta kollegor inom försäljning och ta ansvar för att våra mål för både specialistområdet och kundnöjdheten nås. Hos oss får du en händelserik och varierande vardag.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
Intresserad av människor och duktig på att skapa starka relationer.
Kunskap om non food. Om du tidigare sålt non food (engångsartiklar, disk, kem & hygienpapper och personlig hygien) eller om du har utesäljarerfarenhet inom branschen är det ett stort plus.
Eftergymnasial utbildning och erfarenhet av att jobba i CRM är meriterande.
B-körkort är ett krav för rollen.
Du tycker om att ta egna initiativ och drivs av att göra affärer.
Ett boende i försäljningsområdet, ex. Växjö, Kalmar eller Karlskrona.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I alla våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen här.
Sista ansökningsdag är 21 juni 2026
Tillträde: Så snart som möjligt
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Bolag: Martin & Servera Restauranghandel AB
Adress: Fraktgatan 2, Holm
Kontakt: För frågor kontakta: Johan Wallström, Affärschef NF, johan.wallstrom@martinservera.se
(vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig företrädare: Niclas Ellberg, Unionen, niclas.ellberg@martinservera.se
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera Aktiebolag
(org.nr 556233-2451), https://www.martinservera.se/
554 63 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Martin & Servera Jobbnummer
9950516