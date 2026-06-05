IT-administratör/Fastighetstekniker till SiS ungdomshem Stigby
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Fastighetsskötarjobb / Jönköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Jönköping
2026-06-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Jönköping
, Eksjö
, Tranås
, Falköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för 35 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och en utskrivningsförberedande avdelning i Jönköping. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en mångsidig och lösningsorienterad kollega till en kombinerad roll som IT-administratör och fastighetstekniker med särskilt ansvar för brandskydd och säkerhetssystem. I denna roll blir du en nyckelperson som säkerställer att våra fastigheter, säkerhetssystem och IT-miljö fungerar smidigt, samtidigt som du bidrar till en trygg och säker miljö för våra medarbetare och ungdomar.
En del av din arbetstid fokuserar du på att säkerställa god funktion av tekniska säkerhetssystem, såsom passersystem, larm och låssystem. Tjänsten omfattar även IT-support, felsökning och underhåll av teknisk utrustning såsom datorer, mobiler, surfplattor, skrivare och TV-utrustning. Arbetsuppgifterna innefattar administrativ support i form av hantering av användarkonton, tjänstekort, behörigheter i passersystem och nyckelhanteringssystem samt beställning och felanmälan av telefoner, datorer och abonnemang. Du kommer att ha nära kontakt med våra systemleverantörer samt vår säkerhets- och IT-support på huvudkontoret.
I rollen som fastighetstekniker har du det övergripande ansvaret för tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheterna på området samt att avhjälpa inrapporterade fel. Du hanterar felanmälningar till fastighetsägare och/eller reparatörer enligt framtagen gränsdragningslista. Arbetet omfattar även systematiskt brandskyddsarbete tillsammans med vår säkerhetssamordnare. Beställning och uppföljning av entreprenörer ingår, liksom att vara kontaktperson för hantverkare. Vidare ansvarar du för avfallshanteringen samt kontakten med entreprenör för grönytor och snöröjning.
Arbetstiden är förlagd dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av IT-administration och/eller arbete som fastighetstekniker. Du ska ha goda kunskaper och erfarenhet av IT-drift, tekniska system och felsökning av datorer, skrivare, nätverk och annan teknisk utrustning. Du behöver även ha god förståelse för IT-säkerhet, kontohantering och grundläggande GDPR-principer.
Du trivs i en föränderlig miljö och har förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar. Du bemöter arbetskamrater, entreprenörer, leverantörer och andra samarbetspartners på ett professionellt och ödmjukt sätt. Det är viktigt att du självständigt kan planera, prioritera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi söker dig som är initiativtagande, serviceinriktad, ordningsam och har god samarbetsförmåga. Du har personlig mognad, trivs i en miljö med många kontaktytor och är en prestigelös lagspelare.
I det dagliga arbetet kommer du att möta ungdomar, vilket ställer krav på dig som vuxen förebild. Därför kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet vid tjänstetillsättningen. Kvalifikationer
Utbildning som fastighets-, drift- eller underhållstekniker alternativt lägst avslutad gymnasieutbildning från relevant yrkes- och/eller IT-inriktat program eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Tidigare arbetslivserfarenhet inom IT och/eller som fastighetstekniker
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
God förståelse för sekretess och säkerhet
B-körkort
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet inom hantverksyrken såsom VVS, ventilation, bygg eller el
Erfarenhet av arbete med ungdomar
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, klara.goh@stat-inst.se
Magnus Nilsson, OFR, 010-453 53 07, magnus.nilsson3@stat-inst.se
Rodrigue Kakunze SEKO, 010-453 39 00, rodrigue.Kakunze@stat-inst.se Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-06-28.
Intervjuer sker på plats på Stigby den 7/7 och 8/7. Om du går vidare i processen behöver du vara tillgänglig dessa datum.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
563 94 VISINGSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Administrativ Chef
Andreas Törnkvist andreas.tornkvist@stat-inst.se +46104533902 Jobbnummer
9950511