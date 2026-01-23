Kock
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Kock till Enkai - Japansk Grill & Ramen (Heltid)
Enkai är en modern japansk grill- och ramenrestaurang i centrala Stockholm. Vi är en del av samma bolag som Take Ramen och serverar allt från omakase-grill till ramen, dumplings och mindre rätter.
Nu söker vi en heltidskock och deltid som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av japansk eller asiatisk matlagning, eller ett stort intresse för det.
Är van vid arbete i ett högt tempo och trivs på linjen under service.
Är organiserad, stresstålig och har förmåga att hålla struktur i köket.
Gillar att samarbeta och kan ta en ledande roll vid behov.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Förberedelsearbeten, prepp av grill, ramen, dumplings och mindre rätter ect.
Matlagning under service på linjen.
Bidra till utveckling av menyer och rutiner i köket.
Upprätthålla hög hygienstandard och ordning.
Vill du bli en del av oss på Enkai och sprida japansk matglädje i Hornstull?
Skicka din ansökan inklusive CV till enkaisoderjob@gmail.com
och berätta kort om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: enkaisoderjob@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange position du söker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Godcorp AB
(org.nr 559037-8179), https://www.enkai.se/
Hornsburksgatan 26 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Enkai Jobbnummer
9702723