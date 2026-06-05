Steriltekniker / Undersköterska till Operationsavdelning i Ängelholm
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Undersköterskejobb / Ängelholm Visa alla undersköterskejobb i Ängelholm
2026-06-05
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Hässleholm
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
I vacker natur med hav och skog ligger Ängelholm, med närhet till storstäderna i Öresundsregionen. Operationsenheten i Ängelholm tillhör verksamhetsområdet Anestesi/Operation/IVA Skånes sjukhus nordväst.
Idag bedriver vi främst planerad dagkirurgi och korttidsvård. Operationsenheten är en dynamisk arbetsplats som består av operations-, anestesi-, steril-, dagkirurgisk- och uppvakningsverksamhet. Vi utför specialiserad planerad vård inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, urologi, tand samt öron-näsa-hals. Vi tar emot både vuxna och barn, måndag till fredag under dagtid.
Vi är cirka 100 engagerade medarbetare (operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och läkare). På vår avdelning värdesätter vi nytänkande, men framför allt bryr vi oss om varandra. Hos oss blir varje medarbetare sedd och hörd, och ett gott teamarbete genomsyrar allt vi gör.
Nyfiken på oss? Följ gärna våra medarbetare på Instagram: @helsingborgslasarett och @angelholmssjukhus för en inblick i vår vardag!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Är du en person som drivs av struktur, är noggrann och vill vara med och utveckla vår steriltekniska enhet? Vill du arbeta i ett team som präglas av engagemang, nyfikenhet, värme och omtanke? Då är det dig vi söker!
Steriltekniska enheten är navet på vår operationsenhet och Ängelholms sjukhus. Vi ser till att instrumenten till operationsenheten, mottagningarna och vårdavdelningarna är rena, hela och steriliserade i kvalitetssäkrade maskiner.
I rollen ingår:
• Steriltekniskt arbete såsom rengöring, desinfektering och sterilisering av kirurgiska instrument.
• Självständigt arbete med stort eget ansvar, emellanåt i ett högt tempo.
• Nära samarbete och stöttning i kollegiet (tjänsten innebär ingen patientkontakt).Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad steriltekniker (YH 300p) alternativt utbildad undersköterska som uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur.
Därtill har du:
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• God datorvana, ett tekniskt intresse och en vilja att lära dig nytt.
• Meriterande: tidigare erfarenhet av att hantera sterila instrument.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, engagerad och arbetar strukturerat samt systematiskt. Eftersom arbetet sker bakom kulisserna utan patientkontakt, trivs du med att ta självständigt ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta rätt kollega till vårt team.
Har vi väckt din nyfikenhet? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
254 37 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Annika Leitis Ek, Enhetschef annika.leitisek@skane.se 043181899 Jobbnummer
9950518