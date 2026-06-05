sushi kock och köksbiträdande
Xiang i Gbg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-05
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Vi söker en sushi kock som kan börja jobba omgående. Arbetet går ut på att laga sushi.
Du ska kunna vara stresstålig, passa tider och jobba tillsammans i ett lag.
Du ska vara noggran med hygien och livsmedel som berör restaurangen.
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Köksbitrände
Förberedelse av råvaror: Skala, hacka och förbereda grönsaker, kött, kyckling och skaldjur till våra rätter.
Assistera i köket: Hjälpa till med enklare uppgifter som fritering och förpackning av take-away.
Disk och renhållning: Ansvara för att hålla disken ren och köket ren enligt gällande hygienkrav.
Order- och kassahantering: Ta emot beställningar från gäster samt hantera kassan och betalningar.
Oavsett om du har lång erfarenhet eller vill utvecklas inom restaurangbranschen söker vi dig som är positiv, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: tommytransweden@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xiang i Gbg AB
(org.nr 559328-2246)
Önneredsvägen 104 (visa karta
)
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Önneredswok Jobbnummer
9950515