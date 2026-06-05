Vi söker CE-Chaufförer inom distribution/fjärr i Jönköping - Heltid - Dag
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-06-05
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Nu söker vi lastbilschaufförer med CE behörighet till vår kund i Linköping. Vi söker dig som både har erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär, är du noggrann, självständig och trivs bra på vägarna? Då har du hamnat rätt.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Simplex Bemanning AB söker nu erfarna lastbilschaufförer för körning av distribution och fjärrtransport. Uppdraget är baserat i Linköping och du arbetar dagtid i ett stabilt och välorganiserat team.
Det är ett bra tillfälle för dig som vill ha ett tryggt sommaruppdrag med möjlighet till fortsättning. Vi erbjuder en viktig och ansvarsfull roll i ett företag som värdesätter sina chaufförer.Dina arbetsuppgifter
Framföra fordonet på ett säkert sätt
Ansvara för godset i bilen
Leverera med ett leende på läpparna
Om dig:
Denna roll passar dig som har god körvana med CE-Fordon. Du uppskattar ett högt arbetstempo, kan ta dig an olika uppgifter inom yrket och ha god kunskap inom logistik och transport. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Positiv och prestigelös
CE-Körkort samt YKB
Kunna tala och skriva svenska
Fysiskt aktiv
Arbetet är förlagt mån-fre. Du arbetar dagtid.
Lön enligt kollektivavtal.Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
581 28 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950509