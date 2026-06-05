Senior Applied AI Solution Architect
Columbus Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
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Columbus fortsätter att utveckla sin AI & Automation-förmåga och söker nu en Senior Applied AI Solution Architect som vill vara med och designa nästa generations AI-lösningar för enterprise-miljöer.
I den här rollen arbetar du i skärningspunkten mellan affär, arkitektur och realisering. Du är med och omsätter affärsbehov och use cases till robusta, säkra och integrerade AI-lösningar med tydlig koppling till verksamhetsprocesser, affärssystem och kundvärde.
Det här är en roll för dig som vill kombinera teknisk tyngd med verklig affärsrelevansPubliceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som Senior Applied AI Solution Architect designar du hållbara och affärsnära AI‐lösningar baserat på affärsbehov, use cases och kundens miljö. Du är involverad tidigt i initiativ och omsätter idéer till tydlig lösningsarkitektur och realiserbar design.
Du definierar arkitekturmönster för moderna AI‐tillämpningar, såsom LLM‐baserade applikationer, RAG‐lösningar, agentiska upplägg och AI‐stödda arbetsflöden, samt utformar integrationsmönster mot affärssystem, API:er, externa tjänster och verksamhetsdata. I arbetet säkerställer du rätt nivå av säkerhet, identitet, governance och observability.
Rollen innefattar nära samarbete med kollegor inom Data, AI & Automation och ERP. Du bidrar även till utvecklingen av gemensamma arbetssätt, tekniska principer och kvalitetsnivåer inom Columbus AI & Automation‐erbjudande.Kravprofil för detta jobb
Vi tror att du har
Dokumenterad erfarenhet av att designa och realisera LLM‐baserade AI‐lösningar i enterprise‐miljöer, från tidig design till produktion.
Erfarenhet av moderna AI‐arkitekturmönster, såsom RAG‐lösningar och agentiska upplägg, inklusive context engineering, promptdesign, orkestrering och kvalitetssäkring.
God erfarenhet av integration av AI‐lösningar via API:er, connectors, skills, MCP eller motsvarande mönster mot affärssystem och verksamhetsdata.
God förståelse för säkerhet, identitet, access control, governance och ansvarstagande AI, samt hur detta omsätts i praktisk lösningsdesign i molnbaserade miljöer (gärna Microsoft/Azure).
Please Note - This position is located in Sweden and requires a valid working VISA and fluency in Swedish and English.
Ansökan och nästa steg
Hos oss ansöker du enkelt med din LinkedIn-profil eller ditt CV, utan att behöva fylla i långa frågeformulär. Du behöver inte skicka in något personligt brev.
I vår rekryteringsprocess använder vi logik- och personlighetstester. Vi tar alltid referenser och genomför en bakgrundskontroll innan anställning eller erbjudande ges. Intervjuer sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Daniel Sparrow.
Efter avslutad rekryteringsprocess skickar vi en fråga om din upplevelse som kandidat. Det tar bara någon sekund att besvara frågan och hjälper oss att förbättra vår rekryteringsprocess.
Om Data & AI
Vilka är vi? Vi är ett team med BI-konsulter som levererar data- och AI-projekt inom Business Intelligence, AI och Machine Learning. Vi samarbetar nära med konsulter från andra affärsområden – Dynamics, M3 och Digital Commerce.
Varför? Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål och göra deras vardag mer effektiv! Målet är att säkerställa deras långsiktiga framgång och guida kunderna genom att vara deras Trusted Advisor. Vi samarbetar med kunderna för att optimera deras lösningar. 💫
Jobba på Columbus
Människorna kommer alltid först på Columbus. Vi är ett globalt konsultbolag med lokal närvaro, som hjälper företag med deras digitala förändring och att blomstra genom teknik, data och mänsklig insikt. Vi är också en arbetsplats där du som medarbetare får utveckla din karriär och få stöd genom tydliga och strukturerade karriärvägar.
Vår kultur bygger på tillit, samarbete, nyfikenhet och ett gemensamt engagemang för att leverera värde till våra kunder. Oavsett om du är erfaren eller precis i början av din karriär, kommer du att hitta friheten att utforska idéer, utmana det invanda och forma din egen väg hos oss.
Med över 1 500 kollegor i fler än 10 länder kombinerar vi globala perspektiv med lokal förståelse. Det som förenar oss är vår tro på att skapa en meningsfull påverkan – för våra medarbetare, våra kunder och resan framåt.
Let's thrive, grow, and shape the future together! ⭐
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Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7779042-2039122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Columbus Sweden AB
(org.nr 556817-7124), https://career.columbusglobal.com
Drottninggatan 71D (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Columbus Sweden, Poland, Germany & Czech Republic Jobbnummer
9950514