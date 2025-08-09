kock

Restaurang Steakhouse Lilla Torg AB / Kockjobb / Malmö
2025-08-09


Restaurant Steakhouse ligger på lilla torg i Malmö.
Där många turister kommer för att avnjuta den fine miljön.
Vi serverar allt från husmanskost till kreativa a la carte- rätter.
Vi söker dig som vill jobba med oss och utvecklas både som person och i sin yrkesroll.
Du ska ha hand om prep, grill, ala carté och den dagliga servis i köket.
Största delen av året jobbar vi kväll och helgar.
Disk och städning ingår även i dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som bl.a. följande egenskaper.
Dokumenterat kock utbildning
Initiativtagare.
ansvarfull.
Hög arbetsmoral.
Hanterar stress.
Serviceinriktad.
Social.
Lagspelare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: kitchen@steakhouse.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Steakhouse Lilla Torg AB (org.nr 556226-7756)
Lilla Torg 5 (visa karta)
211 34  MALMÖ

Arbetsplats
Steakhouse Lilla Torg AB, Restaurang

Jobbnummer
9451466

