Key User Erp Till Nammo

I en bransch där kraven är höga och tempot snabbt bygger Nammo lösningar som påverkar nationers och individers säkerhet varje dag. Hos oss får du arbeta nära verksamheten, bidra till digital utveckling och vara en nyckelperson i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i fokus.
DIN VARDAG
Som Key User ERP (D365) är du en central länk mellan verksamheten på site och Nammos ERP-organisation. Du arbetar nära order och logistik, produktion och kvalitet och stöttar användare i det dagliga arbetet samtidigt som du driver förbättringar och utveckling av våra arbetssätt och systemstöd.
Rollen kombinerar operativt användarstöd med deltagande i utvecklings- och förbättringsprojekt kopplade till digitalisering och effektivisering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge användarsupport i D365 för order & logistik, produktion och kvalitet
Analysera verksamhetens behov och översätta dem till systemlösningar och förbättringar
Bidra till förvaltning, utveckling och support av ERP-systemet på site
Upprätta, utveckla och förankra rutiner, instruktioner och arbetssätt i D365
Utbilda slutanvändare samt säkerställa aktuell dokumentation och arbetsinstruktioner
Felsöka och hantera enklare systemproblem
Delta i projekt och förbättringsarbete kopplat till digitalisering och effektivisering
Vara kontaktperson mellan site och ERP-organisationen
Hantera och följa upp ärenden mot Nammo Service Desk
Administrera användare och mobila enheter inom berörda funktioner
Tjänsten är placerad i Karlsborg och rapporterar till Order- och logistikchef.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet och IT och som vill bidra till stabila, effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt i en industrimiljö.
Du har:
Erfarenhet av arbete i affärssystem/ERP med fokus på produktion och supply chain
Erfarenhet från tillverknings- eller processindustri
Vana att arbeta med förbättringsarbete och verksamhetsutveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är:
Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365
Erfarenhet av systemförvaltning och förbättringsarbete i samarbete mellan verksamhet och IT
Högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
Som person är du kommunikativ, analytisk och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta, är självgående och har en god förmåga att översätta verksamhetsbehov till fungerande systemlösningar. Du tar ansvar, är lösningsorienterad och har kvalitet och säkerhet i fokus.
VILL DU VETA MER?
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att höra av dig.I den här rekryteringen samarbetar Nammo med Nexer Recruit. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
eller telefon +46 703 020 273.Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-01-11.
OM NAMMO
Nammo-koncernen har ca 4 000 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering.Nammo Sweden AB finns på tre orter i Sverige och har ca 634 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag där Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela verksamheten. Så ansöker du
