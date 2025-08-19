Key Account Manager Media
Key Account Manager - Media
Är du en relationsbyggare med ett brinnande intresse för media och kommunikation? Vill du ta ansvar för några av marknadens mest spännande kunder och vara med och skapa affärsnytta genom starka partnerskap? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi söker en Key Account Manager som får en nyckelroll i att utveckla och växa våra kundrelationer inom mediebranschen. Du kommer att arbeta nära några av våra största och mest strategiska kunder - där långsiktigt värde, kreativitet och affärsmannaskap står i centrum.
I rollen kommer du att:
Ansvara för och utveckla relationer med befintliga nyckelkunder.
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva komplexa säljprocesser.
Skräddarsy lösningar som möter kundernas kommunikations- och marknadsföringsbehov.
Samverka med interna team för att leverera högsta möjliga kvalitet i varje kundprojekt.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från media, reklam eller digitala tjänster.
Är trygg i rollen som rådgivande säljare och van att arbeta med större kunder.
Brinner för att skapa långsiktiga relationer och kombinera strategiskt tänk med operativt genomförande.
Är självgående, resultatinriktad och inspireras av att bidra till tillväxt och kundnöjdhet.
Vi erbjuder dig en dynamisk roll i en kreativ bransch, där du får vara med och driva affären framåt tillsammans med både kunder och kollegor. Här finns stor möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad i en miljö där idéer och initiativ värdesätts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
