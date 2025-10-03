Key Account Manager - Hugma AB
2025-10-03
Hugma är ett snabbväxande teknik- och lösningsfokuserat företag som hjälper kunder att hitta den mest effektiva tillverkningsmetoden för kundunika komponenter. Med djup teknisk kompetens och erfarenhet fungerar vi som bollplank i både nya projekt och löpande affärer, där vi föreslår optimal metod, maskin och global samarbetspartner utifrån kundenskravbild. Vårt erbjudande omfattar allt från svarvning, fräsning, plåt, gjutning, extrudering och kallstukning till systemlösningar med montering, svetsning och lödning - allt för att skapa mervärde och effektivitet i kundens processer.
Sedan 2020 har vi haft som mål att fyrdubbla omsättningen på tio år. Fyra år in i resan har vi vuxit till 14 medarbetare, förvärvat Rydahl Precision Components och passerat 80 mkr i omsättning - ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg.
Key Account Manager till Hugma - för dig som älskar affärer, teknik och långsiktiga relationer
Vill du vara med och utveckla affärer i ett bolag som växer snabbt, har höga ambitioner och ett starkt fokus på kundvärde? Hugma söker nu en Key Account Manager som vill ta plats i ett engagerat team och bidra till vår fortsatta expansion - både i Sverige och internationellt.
Din roll
Som Key Account Manager hos Hugma får du en nyckelposition i vår tillväxtresa. Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, bygga och utveckla kundrelationer samt driva försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär. Rollen innebär både nykundsbearbetning och ett strategiskt ansvar som Key Account Manager för några av våra mest betydelsefulla kunder.
Du arbetar nära våra interna funktioner - projektledning, inköp, kvalitet, logistik och kundsupport - och tillsammans skapar vi lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder. Du är med och formar affären, påverkar strategiska beslut och bidrar till att Hugma fortsätter vara en pålitlig och innovativ partner.
Vi tror att du trivs i en miljö där teknik möter affär, där relationer är lika viktiga som resultat, och där du får vara med och påverka både kundens och företagets utveckling. Du kommer att ha stor frihet att påverka din egen vardag, samtidigt som du är en del av ett sammansvetsat team med högt engagemang och stark framåtanda.
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av försäljning inom tillverkning eller trading, gärna med kundunika komponenter
• Vana att ta helhetsansvar i kundrelationer, gärna i en Key Account-roll
• Ett starkt driv, affärsmässighet och förmåga att bygga långsiktiga relationer
Intresserad?
Rekryteringen sker löpande. För mer information, kontakta ansvariga rekryterare Johan Sandahl och Carl Schrewelius.
