Kanslimedarbetare
Rfsl Sjuhärad (libérté) / Behandlingsassistentjobb / Borås Visa alla behandlingsassistentjobb i Borås
2025-12-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rfsl Sjuhärad (libérté) i Borås
RFSL Sjuhärad söker kanslimedarbetare med erfarenhet av projektarbete
Vill du bidra till att stärka hbtqi+-personers rättigheter, hälsa och trygghet i Sjuhäradsregionen? Trivs du i en dynamisk miljö där du får kombinera projektledning, verksamhetsutveckling, samverkan och praktiskt genomförande? Då kan det vara dig vi söker.
RFSL Sjuhärad är en av de största lokalavdelningarna inom RFSL och bedriver ett omfattande arbete inom hälsa, stöd, inkludering och påverkansfrågor. Vi söker nu en engagerad och driven kanslimedarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
Din roll hos oss
Som kanslimedarbetare blir du en central del av vårt team och får ett brett ansvar inom projektledning, verksamhetsutveckling och samordning. Du arbetar nära verksamhetsledningen, styrelsen och våra volontärer, och bidrar till att säkerställa att verksamheten genomförs professionellt, inkluderande och i linje med våra värderingar.
Du ingår i ett litet, dedikerat team tillsammans med en kollega och rapporterar till avdelningens styrelse. Rollen ger stora möjligheter att utveckla verksamheten, stärka förutsättningarna för hbtqi-personers livsvillkor på lokal nivå och bidra till ökad kunskap om jämlikhet i regionen.
I rollen ingår att:
Vidareutveckla och stärka vår HIV- och testverksamhet (Checkpoint).
Projektleda verksamhetens projekt, från planering och ansökning till genomförande och uppföljning.
Samverka med myndigheter, organisationer och samarbetspartner inom ramen för aktuella projekt.
Stödja styrelsen i administrativa och verksamhetsnära frågor.
Genomföra utbildningar och informationsinsatser riktade till skolor, företag och andra aktörer.
Utföra löpande administrativt kansliarbete kopplat till projekt och drift
Om dig
Du är en strukturerad, ansvarstagande och engagerad person som trivs i en roll där du får växla mellan strategiska arbetsuppgifter och praktiskt genomförande. Du har god förståelse för målgruppens livsvillkor och drivs av att arbeta värderingsstyrt med inkludering, normkritik och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
God kännedom om hbtqi+-personers livsvillkor och normkritiska perspektiv.
Erfarenhet av projektledning och samordning.
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och administrativt noggrant.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska samt grundläggande kunskaper i engelska.
God datorvana, inklusive Office-program och arbetsverktyg kopplade till kommunikation.
Erfarenhet av att arbeta med eller hantera sociala medier som kommunikationskanal.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete eller har varit verksam inom ideella organisationer, särskilt inom RFSL.
Erfarenhet av projekt inom hälsa, prevention, inkludering eller rättighetsfrågor.
Vana vid att skriva och sammanställa texter, rapporter eller bidragsansökningar.
Erfarenhet av att leda utbildningar, workshops eller grupper.
En innovativ och utvecklingsorienterad arbetsstil.
Körkort och tillgång till egen bil.
Vid rekryteringens senare steg lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att arbeta i en värderingsstyrd organisation.
Vi förutsätter att du delar RFSL:s antirasistiska, feministiska och hbtqi-inkluderande värderingar.
Vårt erbjudande
Hos RFSL blir du en del av ett växande och engagerat team där flexibilitet, professionalitet och eget ansvar värderas högt. Vi är en arbetsgivare som prioriterar våra medarbetares välmående och utveckling, och vi erbjuder:
Ett meningsfullt och stimulerande arbete i en dynamisk miljö.
Tjänstepension, föräldralön och andra kollektivavtalade förmåner.
Möjlighet att påverka både dina arbetsuppgifter och hur vi utvecklar vår verksamhet.
Chansen att bidra till mänskliga rättigheter och demokratiska värden i en tid där detta är viktigare än någonsin.Publiceringsdatum2025-12-09Övrig information
Vi följer Bransch- och löneavtalet för Ideella och Idéburna Organisationer mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen/Vision/Akademikerförbundet.
I ditt personliga brev ser vi gärna att du beskriver hur du uppfyller de erfarenheter och kompetenser som är relevanta för tjänsten. Särskilt välkomnar vi att du lyfter din kunskap om hbtqi+-personers livsvillkor och ditt normkritiska förhållningssätt, liksom din förmåga att arbeta strukturerat, samordna och leda projekt, kommunicera tydligt samt samarbeta med aktörer inom civilsamhälle, myndigheter och andra organisationer.
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Arbetsprov kan komma att användas i senare steg av rekryteringsprocessen, och mer information ges om du blir aktuell för detta.
Rekryteringsprocessen består av CV-granskning, en digital intervju samt en kvällsintervju på plats. Inför en eventuell anställning behöver ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
RFSL är en inkluderande arbetsgivare och vi välkomnar alla sökande.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Avtalad visstidsanställning
Omfattning: 80 %
Placeringsort: Borås
Start: Snarast, enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
E-post: johanna@sjuharad.rfsl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansökan - ditt namn".". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rfsl Sjuhärad (Libérté)
504 35 BORÅS Arbetsplats
Rfsl Borås (libérté) Kontakt
Styrelseledamot
Mathias Bark mathias@sjuharad.rfsl.se 0702717199 Jobbnummer
9636531