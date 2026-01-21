Kanslichef till Håbo kommun
Håbo Kommun / Administratörsjobb / Håbo Visa alla administratörsjobb i Håbo
2026-01-21
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill Du bidra till vårt framtida Håbo, en kommun för hela livet? Håbo kommun är en del av Sveriges viktigaste tillväxtregioner, mitt i hjärtat av Mälardalen med Stockholm runt knuten.
Tillsammans bygger vi vidare på det goda och hållbara samhället genom att ta tillvara på tillväxten och bygga en attraktiv, hållbar och modern kommun.
Om arbetsplatsen
Håbo kommun är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. Hos oss finns sex förvaltningar och över 1 700 medarbetare. För att möta tillväxten behöver kommunens verksamheter samverka och tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för en god välfärd och service gentemot alla våra kommuninvånare och företagare.
Kansliavdelningen är en del av kommunledningsförvaltningen och arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Förvaltningen är en del av kommunstyrelsen med tillhörande funktioner kansli, ekonomi, HR, lön, kommunikation- och tillväxt, upphandling och säkerhet- och beredskap. Enheten Kontaktcenter och Internservice är organiserad under kansliet.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som chef på kansliavdelningen erbjuder vi dig ett utvecklande och spännande arbete. Du kommer vara delaktig i, och ha möjlighet att utveckla flera administrativa processer i kommunen. Som kanslichef kommer du bland annat vara verksamhets, arbetsmiljö, budget- och personalansvarig för avdelningen, där utredare, kommunjurist, kommunsekreterare, registrator, ombudsman äldre och funktionsnedsatta, arkivarie och enhetschef för Kontaktcenter och Internservice ingår.
Du har även ett mycket viktigt utvecklingsansvar för funktionens huvudprocesser såsom nämndadministration, juridik, verksamhetssystem, utredningsarbete, offentlighet- och sekretess samt allmänna val.
Fortsatt utvecklingsarbetet av nya arbetsprocesser utifrån kommunens ambitioner kring digitalisering och förbättrad service är aktuella fokusområden.
Som kanslichef är din närmaste chef kommundirektören och du är med på förvaltningens ledningsgrupp som leds av kommundirektören. I rollen deltar du såväl på kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- högskoleutbildning med inriktning juridik, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Du har flerårig erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet och erfarenhet av att arbeta med styrning av centrala processer i en politiskt styrd kommunal verksamhet.
- Du har mycket god kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.
Vi söker dig som
Som person är du tydlig, kommunikativ och utvecklingsinriktad med en mycket god förmåga att kunna uttrycka dig i både tal och skrift. Du är en flexibel och ansvarstagande chef som värnar det goda arbetsklimatet. Du har lätt för att planera, organisera samt prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att bygga och utveckla relationer med medarbetare, kollegor samt politiskt och fackligt förtroendevalda. Som ledare är du ett föredöme, visar omtanke och är inspirerande och motiverar dina medarbetare. Du är tydlig i ditt sätt att leda och har ett coachande förhållningssätt. Du leder med tillit, delegerar med förtroende och skapar engagemang genom att visa riktning och mening. Du värdesätter samarbete och bidrar till en kultur där vi arbetar tillsammans, för kommunens och invånarnas bästa. Din ambition är att fortsätta att utveckla ditt ledarskap såväl individuellt som tillsammans med andra.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) före anställning. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Som en del av rekryteringsprocessen kommer tester och arbetsprov att tillämpas.
Håbo kommun erbjuder möjlighet till distansarbete.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Emelie Burlin 0171-52947 Jobbnummer
9696720