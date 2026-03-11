Kallskänka

B3 Personal AB / Kockjobb / Stockholm
2026-03-11


Kallskänka med erfarenhet sökes till Erssons Fruängen
Mitt i Fruängens hjärta ligger Erssons Delibistro - en söderortsklassiker som sedan 1970-talet försett området med havets bästa smaker. Här möts gästerna av en generös skaldjursdisk, dagsfärsk fisk och en varm bistrokänsla där lunch, middag och delikatesser samsas under samma tak. Familjeägt i flera generationer, med passion för kvalitet och service, är Erssons en självklar destination för alla som älskar riktigt bra mat.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt köksteam och bidra till att skapa förstklassiga smakupplevelser varje dag!

2026-03-11

Som kallskänka hos oss arbetar du med variation, tempo och hög hantverksnivå. Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Tillverkning av sallader, cateringrätter, matlådor, desserter och snittar

Arbete i lunchluckan med fokus på "det kalla" på menyn

Mise en place inför kvällsservice

Förberedning och hantering av förrätter och desserter under à la carte

Egenkontroll och följsamhet till hygienrutiner

Att bidra till god ordning, struktur och samarbete i köket

Här blir du en viktig del av ett team där kvalitet, effektivitet och glädje går hand i hand.
Har erfarenhet som kallskänka

Är trygg i att arbeta självständigt och tar ansvar

Är flexibel och lösningsorienterad

Gärna även är bekväm med att arbeta i varmkök (meriterande)

Trivs i högt tempo och är noggrann i allt du gör

Är positiv, prestigelös och vill bidra till en härlig arbetsmiljö

Talar svenska

Hos oss får du arbeta i en välrenommerad delibistro med genuina råvaror, högt engagemang och en varm familjär känsla. Vi brinner för kvalitet - från havets delikatesser till bistrons rätter - och söker en kollega som delar samma passion. [erssons.se], [thatsup.se]
Vill du vara med och fortsätta utveckla ett av Söderorts mest uppskattade matställen? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-09-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7365841-1886822".

Detta är ett heltidsjobb.

B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Arenavägen 23 (visa karta)
121 77  JOHANNESHOV

B3 Personal

9790900

