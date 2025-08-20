Kafébiträde
Café Charm AB / Servitörsjobb / Sundsvall Visa alla servitörsjobb i Sundsvall
2025-08-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Café Charm AB i Sundsvall
Vi söker en medarbetare på timanställning till vårat Café i Birsta på Plan 1.
Arbetet innefattar kassaarbete, ta emot beställningar, tillagning av mat & smörgåsar, servering av alkohol, disk och städning.
Vi ser gärna att du har tagit studenten då arbetet innefattar dagtid/ kvällstid och varannan helg.
Erfarenhet av service och kundbemötande samt känsla för ordning och reda. En mycket god social kompetens är nödvändig och vi ser gärna att du är positivt lagd och har nära till skratt.
Om du känner att det stämmer överens med din personlighet och tidigare arbetslivserfarenhet är du varmt välkommen med din ansökan.
Maila ditt cv till Sofia@cafecharm.se
Anställning sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: Sofia@cafecharm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kafébiträde". Arbetsgivare Café Charm AB
(org.nr 556499-9869)
Gesällvägen 1 Ikan (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Arbetsplats
Birsta City Plan 1 - Restaurang Jobbnummer
9468302