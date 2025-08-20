Kabelmontörer till Kungsängen
Om jobbet
Är du en händig och tekniskt person som trivs med att arbeta praktiskt? Just nu söker vi flera erfarna kabelmontörer till vår spännande kund i Kungsängen. Du kommer att arbeta i en modern och dynamisk miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som kabelmontör kommer du att arbeta med montering av elskåp från grunden, där arbetet sker utifrån ritningar och elscheman. Dina arbetsuppgifter innefattar installation av elektriska komponenter, kabeldragning samt märkning. Du kommer även att tillverka kundanpassade kablage, vilket omfattar kapning, skalning, kontaktpressning och i vissa fall lödning. Arbetet innebär variation, där du förväntas kunna växla mellan olika moment beroende på din kompetens och verksamhetens behov.
Vem vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av kabelproduktion, samt montering av kablage och komponenter i apparatskåp. Du är praktiskt lagd, noggrann och kvalitetsmedveten. Med ett positivt förhållningssätt och hög arbetsmoral bidrar du till ett gott samarbetsklimat. Du har lätt för att ta till dig nya arbetsmoment, är flexibel och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är ansvarstagande, initiativrik och att du motiveras av att nå gemensamma mål tillsammans med andra. Du sprider energi, bidrar till en stark vi-känsla och är inte rädd för att hugga i där det behövs - något som gör dig till en viktig del av teamet. Om anställningen Detta är ett uthyrningsuppdrag via Yourstaff, vilket innebär att du blir anställd av oss men arbetar ute hos en av våra kunder.
Arbetstiden är på heltid och dagtid måndag-fredag, med möjlighet till flextid och kortare arbetsdag på fredagar. övertid kan förekomma.Kompetenser
Erfarenhet av Kabeldragning eller kabelmontage
Erfarenhet av lödning är meriterande
Kan läsa och förstå ritningar och elscheman
Praktiskt lagd
Positiv inställning
God svenska i tal och skriftKvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom Kabeldragning och montering av kablage, som brinner för kvalitet framför kvantitet på arbetsplatsen. Du är en person som tar initiativ och ser vad som behöver göras. Utbildningsbakgrund
Gymnasiekompetens med utbildning inom El-tekniks är meriterande, dock inget krav.Övrig information
För att trivas i denna roll är det viktigt att du är detaljorienterad och strukturerad. Du har ett tekniskt intresse och en lösningsfokuserad inställning till problem.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, ekonomi och kundtjänst. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
