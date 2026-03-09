Kabelmontör till Kundföretag i Västerås
2026-03-09
MiJob söker nu en kabelmontör för kunds räkning till ett stabilt och växande företag.
Är du en person som gillar att arbeta praktiskt, är noggrann och har ett högt arbetstempo? Har du kanske en bakgrund inom idrott där disciplin, fokus och lagarbete är en naturlig del av vardagen? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Här får du arbeta i en produktion där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus - tillsammans med engagerade kollegor.
Om rollen
Som kabelmontör arbetar du med montering av kablar, kablage och elektriska komponenter enligt tekniska ritningar och instruktioner. Arbetet kräver god finmotorik, koncentration och ett öga för detaljer då vissa moment innehåller små komponenter.
Du blir en viktig del av produktionen och bidrar till att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Montering och tillverkning av kablar och kablage
Elmontage enligt instruktioner och ritningar
Läsa och följa elscheman och tekniska ritningar
Utföra kvalitetskontroller
För denna roll ser vi att du har
Utbildning inom el eller elteknik
Arbetslivserfarenhet av elmontage eller liknande tekniskt arbete
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och elscheman
B-körkort
Förmåga att tala och förstå svenska obehindrat
Vi tror också att du
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Har god finmotorik och gillar praktiskt arbete
Är ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Erfarenhet av kabelmontering
Bakgrund inom idrott eller annan aktivitet där disciplin, fokus och lagarbete är viktigt
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete hos ett etablerat företag
En trivsam arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas i rollen - Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403) Kontakt
Teodora Yevno teodora@mijob.se Jobbnummer
9786401