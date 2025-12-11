Junior Unity-utvecklare Sthlm
Everone AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Everone AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Eskilstuna
, Västerås
, Gävle
eller i hela Sverige
This is Everone
Vi är en agentur för duktiga och ambitiösa systemutvecklare. Våra utvecklare arbetar i backend, fullstack, frontend och med design. Med moderna plattformar och ny teknik bygger våra utvecklare digitala lösningar och innovationer för framtiden hos våra kunder.
Nu söker vi en junior Unity-utvecklare till snabbväxande spelstudio i Stockholm
Vi söker en junior men mycket ambitiös och driven Unity-utvecklare med erfarenhet av Unity till en snabbväxande spelstudio inom mobilspel. Hos oss blir du en del av ett erfaret och seniort utvecklingsteam där du får möjlighet att växa, utmanas och vara med och skapa nästa generations mobilspel.
Du trivs i en kreativ miljö, tar gärna egna initiativ och brinner för spelutveckling. Rollen är på plats i Stockholm och erbjuder en unik chans att utvecklas tillsammans med några av branschens bästa.
Låter det som du? Hör av dig - vi vill gärna träffa dig!
Placering Placering hos vår kund i Stockholm med möjlighet till hybrid viss remote. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Everone AB
(org.nr 559299-7349), http://www.everone.se Arbetsplats
Everone Kontakt
Benny Silvergren benny@everone.se +46 730 98 98 23 Jobbnummer
9638737